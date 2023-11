Euroleague, grande impresa dell'Olimpia. Messina: "Maodo Lo è stato fantastico"

Un super Maodo Lo (32 punti massimo in carriera, 10/14 dal campo e 6/7 da tre, 38 di valutazione) conduce l'EA7 Milano al successo a Belgrado sul parquet della Stella Rossa (93-71) dell'ex Napier - a mezzo servizio per la frattura al naso -.

Il tedesco è il faro della squadra di Ettore Messina che nella ripresa domina gli avversari, complice uno Shields da 11 punti nell'ultimo periodo (19) e nonostante un Mirotic (8, tutti nel terzo quarto) molto silente.

La partita

Dejan Davidovac è il protagonista della prima porzione di gara. Sono tutti suoi i primi sette punti della Stella Rossa cui però l’Olimpia risponde. Colpo su colpo con una tripla e un gioco da tre completato da Melli. Milano scatta sul più tre in numerose circostanze mentre il finale del quarto appartiene a Maodo Lo. Prima costruisce due assist per Poythress poi aggiunge due triple. L’Olimpia arriva solo a più quattro perché perde almeno tre palloni gratuitamente. I tre tiri liberi strappati d'esperienza da Teodosic al buzzer valgono il 20-19.

L'Olimpia però riparte subito nel secondo quarto, costruisce due volte vantaggi relativamente significativi. Dopo una tripla di Tonut, mette cinque punti consecutivi Bortolani. Poi Lo torna in campo e in cattedra, tra triple e floater, completa un primo tempo da 15 punti. L'Olimpia prende otto punti di vantaggio. La Stella Rossa entra in ritmo all'improvviso verso la fine del tempo con una tripla di Davidovac, poi totalmente inventata allo scadere del tempo da Nedovic e infine quella conclusiva con cui Teodosic firma il sorpasso sul 39-38 dell'intervallo.

Alex Poythress

Davidovac riparte da dove aveva cominciato la partita ma questa volta segna da tre. Lo fa due volte e permette alla Stella Rossa di volare a più sei sul 47-41. L’Olimpia reagisce subito all’attimo di scoramento. Dopo il timeout di Coach Messina piazza un parziale di 12-0 con il quale ribalta la partita. Lo avvia una tripla di Mirotic poi ne mette una Maodo Lo, arriva una palpa rubata da Mirotic che genera il contropiede chiuso da Shields. Maodo Lo segna anche due canestri acrobatici e quando Mirotic da rimbalzo mette la sua seconda tripla l’Olimpia scappa a più 10.

La Stella Rossa torna all’assalto e ricuce con le prodezze di Nedovic a meno sette sul 63-56. Nel quarto, un'altra fiammata ispirata sempre da Nedovic riporta la Stella Rossa a meno quattro. Qui sale in cattedra Shields: con due triple consecutive ripristina dieci punti di vantaggio. Poi Maodo Lo riprende il suo show inaudito: palla rubata, tripla, due tiri liberi e l'Olimpia dilaga. Nel finale c’è anche modo di vuotare la panchina nel 93-71.

Il commento di Ettore Messina

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Belgrado: “È stata una vittoria importante per noi, devo congratularmi con i ragazzi perché stavano lavorando bene e nell’ultima settimana dopo aver perso a Bologna ma nel finale avevano battuto Efes e Venezia giocando due ottime partite. Stasera abbiamo battuto una squadra molto buona, con talento, davanti a ventimila spettatori. Spero che si possa costruire qualcosa di bello da questo successo e avere la fiducia e l’entusiasmo per continuare a migliorare. Maodo Lo ogni giorno è meglio e oggi è stato fantastico, ha tirato bene ma ha soprattutto preso grandi decisioni, tirato quando doveva, ha passato quando doveva. Quando prendi i tiri giusti qualche svolta sbagli ma va bene lo stesso”.

Il tabellino

STELLA ROSSA BELGRADO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 71-93 (19-20, 20-18, 17-25, 15-30).

Stella Rossa: Lazarevic, Teodosic 8, Davidovac 18 (6 reb), Mitrovic 11, Simonovic 2, Napier, Tobey, Bolomboy 4, Ilic n.e, Nedovic 16, Giedraitis 7, Dos Santos 5. Coach Sfairopolous.

Olimpia Milano: Lo 32, Poythress 7 (4 reb), Bortolani 8, Tonut 6, Melli 11 (5 reb), Kamagate n.e, Ricci n.e, Hall, Shields 19 (5 reb), Mirotic 8, Hines, Voigtmann 2. Coach Messina.