Euroleague, Monaco-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

La breve trasferta di Montecarlo è anche una delle più difficili a prescindere dal momento: l’AS Monaco è secondo in classifica, è 10-3 nella propria palestra situata al di sotto dello stadio di calcio, nel cuore del Principato, ha vinto le ultime otto partite e nove delle ultime dieci. In questo arco di tempo, nessuna squadra ha fatto meglio.

La striscia ha permesso alla squadra allenata da Sasa Obradovic di risalire fino al secondo posto, appunto, in coabitazione con il Barcellona. È vero però che Monaco è reduce da un’inattesa sconfitta con Strasburgo nella Coppa di Francia dopo aver già perso la Leaders Cup contro Paris Basketball in finale.

L’Olimpia arriva a questa partita, la prima dell’ultimo turno doppio di EuroLeague, reduce da qualche delusione. La bella vittoria sul Partizan in casa è stata cancellata da tre sconfitte consecutive in trasferta, due in campionato e una in EuroLeague a Vitoria.

Nonostante questo, la classifica corta dice che il decimo posto è ad appena una vittoria di distanza, sia pur occupato al momento da tre formazioni. Al di là di questo, è importante finire la stagione europea nel miglior modo possibile, tentando di migliorare il bilancio esterno che parla di appena due vittorie.

La conferenza stampa di Ettore Messina

“Monaco è una squadra molto forte, con tanto talento, e ben organizzata. La considero non solo una candidata alla Final Four ma anche in grado di vincere il titolo. Per noi, viste anche le recenti difficoltà, si tratta di una gara estremamente complicata, che dobbiamo affrontare con umiltà ma al tempo stesso la convinzione di poter essere sempre quelli che sono stati in grado di giocare molto bene contro avversarie di alto livello”.

Monaco-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

AS Monaco-EA7 Emporio Armani Milano si gioca mercoledì 20 marzo, alle 19:00 a Montecarlo. Arbitri: Miguel Angel Perez (Spagna), Uros Nikolic (Serbia), Ioannis Foufis (Grecia).