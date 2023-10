Euroleague, Olimpia avanti per 19' a Madrid: poi crolla e si arrende al Real

Non riesce all'EA7 Milano il doppio colpo in 48 ore contro le due ultime finaliste di Eurolega. Dopo aver sconfitto l'Olympiacos al Forum, la squadra di Messina si inchina (88-71) di fronte all'imbattuto Real Madrid.

Un'Olimpia dai due volti: ottima in avvio e fino al 17' (avanti 39-30), scarica dopo l'intervallo (dove subisce ben due larghi parziali) e impotente contro il pick and roll avversario, dove Campazzo (doppia doppia da 12 punti e 10 assist) e Llull (19, con 5/10 da tre) sono un rebus senza soluzione.

Per Milano appena 29 punti nella ripresa e un complessivo 21% da tre (4/19), troppo poco per competere contro i campioni in carica: galleggiano solo Shields (16) e Mirotic (13 e con un occhio nero per un colpo allo zigomo).

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - Ambedue le squadre si affrontano con quintetti alti. Il Real Madrid usa Dzanan Musa da 2 e Gabriel Deck da 3. L'Olimpia riesce con la sua aggressività in difesa a forzare palle perse che le consentono di schizzare avanti 11-5. Il Rea Madrid risponde subito con un parziale di 7-0 che comprende una tripla di Yabusele

. Campazzo mette in ritmo i suoi lunghi. L'Olimpia però è attenta. Il primo quarto diventa un corpo a corpo fino a quando l'esecuzione offensiva di Milano genera sei punti di vantaggio, 25-19, con una valida apparizione di Flaccadori sui due lati del campo (una palla rubata e poi un jumper dalla media).

Il Real Madrid va di nuovo all'assalto all'inizio del secondo periodo, con i suoi veterani, usando Rodriguez e Llull insieme, poi cercando di isolare il campo per Hezonja. Si avvicina fino a un punto, ma l'Olimpia resta in controllo del ritmo, svolge un buon lavoro a rimbalzo.

Una fiammata di Devon Hall, dopo una parentesi di grande efficacia di Mirotic vicino a canestro, la spinge addirittura a più nove, sul 39-30. Qui l'Olimpia lascia sul tabellone almeno cinque punti facili, due lay-up e due tiri liberi, e facilita la rimonta del Real Madrid. Nell'ultimo scambio di possessi, l'Olimpia segna un punto, Musa mette due liberi e Llull sulla sirena da otto metri segna la tripla della parità, 42-42.



Facundo Campazzo e Edy Tavares guidano il Real Madrid. Il primo detta i tempi, manda a canestro i compagni, poi segna anche da tre, provoca falli. L'Olimpia smarrisce la sua difesa interna. Gli alley-oop dal pick and roll non nutrono solo Tavares ma anche Poirier, due volte di fila quando entra al posto del titolare. Il Real Madrid segna in tutti i primi quattro possessi. L'Olimpia pareggia ancora con due tiri liberi procurati da Pangos. Poi però arriva il terzo fallo del playmaker canadese.



Il Real Madrid allunga, costruisce 11 punti di vantaggio. L'Olimpia prova a superare il momento critico con due canestri consecutivi di Poythress, poi due tiri liberi di Mirotic e un'entrata di Hall. Dopo un tiro libero di Poirier, Tonut segna lungolinea e il divario si riduce a sei punti, 67-61.

Ma il momento migliore della ripresa è ribaltato immediatamente all'inizio del quarto periodo in cui Sergio Llull prosegue il suo show. Con un parziale di 5-0, il Real Madrid ripristina la doppia cifra di vantaggio. L'Olimpia perde un po' di fiducia, anche per qualche buon tiro respinto dal ferro. Qui il Real Madrid usa tutta la sua forza ed esperienza per approfittarne e volare via creando un divario superiore a quanto visto in campo.

IL TABELLINO

Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milano 88-71 (19-25, 23-17, 25-19, 21-10).

Real Madrid: Causeur n.e, Fernandez 3, Campazzo 12, Hezonja 13, Rodriguez 5 (5 ast), Deck 8, Poirer 9, Tavares 8, Llull 19, Yabusele 3, Ndiaye 2, Musa 6. Coach Mateo.

Olimpia Milano: Poythress 4, Pangos 9, Tonut 2, Melli, Kamagate 2, Ricci, Flaccadori 5, Hall 9, Shields 16, Mirotic 13, Hines 2, Voigtmann 9. Coach Messina.