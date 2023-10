Euroleague, l'Olimpia centra la prima vittoria stagionale: superato l'Olympiacos

E' festa grande in casa Olimpia Milano. La prima vittoria stagionale in Euroleague - sconfitti i vice campioni d'Europa dell'Olympiacos 65-53 - è la degna celebrazione della serata dedicata ai grandi campioni del passato e in cui Hines stacca tutti con 393 presenze in Eurolega, record di ogni tempo.

Gigi Datome viene inserito nella Hall of Fame del club ("Tanti campioni hanno indossato questa maglia, non tutto hanno avuto la fortuna di sentirsi amati e rispettati anche nelle difficoltà come è successo a me") assieme a Mason Rocca, Keith Langford, Curtis Jerrells, Rakim Sanders, Kruno Simon e Vlado Micov.

In campo la squadra di coach Messina risponde con una prova di sostanza, all'interno di una gara ruvida. Due momenti per tutti: Canaan viene espulso per doppio tecnico dopo 17', Milutinov sgomita lo zigomo di Voigtmann nel finale.

Gara equilibrata fino al 32', quando Fall schiaccia il sorpasso (44-45). Poi è un assolo Olimpia: 9-0 e parziale complessivo di 16-2, con Mirotic (20), Pangos (16, 15 nella ripresa) e Shields (12) protagonisti.

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Olympiacos 65-53. Parziali: 19-17; 12-15; 13-9; 21-12

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Poythress, Pangos 16, Tonut, Melli 3, Kamagate 2, Ricci n.e, Flaccadori 6, Hall 2, Shields 12, Mirotic 20, Hines, Voigtmann 4. Coach Messina.

Olympiacos: Walkup 11, Canaan 3, Lountzis 4, Larentzakis 2, Papas 2, Fall 2, Papanikolaou 4, Brazdeikis 6, Peters 4, Milutinov 15, Sikma, Tsanoulis n.e. Coach Bartzokas