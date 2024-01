Euroleague, Olimpia Milano-Barcellona: come vederla in tv e in streaming

A Milano, arriva il Barcellona, secondo in classifica sfruttando al massimo il fattore campo. Attualmente, è 11-1 in casa e su questo record ha costruito la propria posizione. Ma l’Olimpia è stata l’unica squadra a vincere al Palau Blaugrana e venerdì al Forum di Assago, davanti a 12.000 spettatori, tenterà di realizzare la terza doppietta stagionale contro il Barcellona della propria storia.

Entrambe le squadre provengono da un turno di EuroLeague doloroso, il Barcellona è stato battuto nettamente dall’Efes a Istanbul, l’Olimpia ha perso a Valencia una partita condotta brillantemente nei primi 26 minuti e smarrita nei quattro conclusivi, ma vengono anche da due buone vittorie esterne in campionato (il Barca a Granada, l’Olimpia a Pesaro).

La situazione infortuni si presenta in fase migliorativa: il Barcellona ha giocato le ultime partite senza Nicolas Laprovittola e Alex Abrines, ma solo il tiratore che ha giocato nella NBA a Oklahoma City, è da considerare out per la partita di Milano.

L’Olimpia ha reintrodotto Shavon Shields dopo cinque gare di assenza, ha fatto debuttare a Valencia Rodney McGruder, a Pesaro ha recuperato Giordano Bortolani, che era stato out in Spagna, e riavrà – in attesa di Billy Baron e Nikola Mirotic – anche Maodo Lo.

Per l’Olimpia sarà una partita speciale, in un Forum probabilmente esaurito, perché nell’intervallo verrà celebrato uno dei più grandi realizzatori americani nella storia del basket europeo, il grande Keith Langford. Prima ovviamente verrà osservato un momento di silenzio per onorare il dottor Ezio Giani: la squadra giocherà con il lutto sulle maglie.

La conferenza stampa di Ettore Messina

“Affrontiamo un’avversaria di altissimo livello contro cui dovremo cercare di lavorare bene sulla transizione difensiva e contro il loro gioco di pick and roll. Torneremo ad avere Maodo Lo disponibile e quindi un’opzione in più in una gara in cui daremo il nostro massimo per tentare di vincere e regalare una grande soddisfazione alla nostra gente in un Forum gremito”.

Olimpia Milano-Barcellona come vederla in tv e in streaming

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Barcellona si gioca venerdì 26 gennaio, alle 20:30, al Forum di Assago. Valencia. Arbitri Mehdi Difallah (Francia), Milan Nedovic (Serbia), Josip Radojkovic (Croazia)