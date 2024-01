Euroleague, Olimpia Milano-Stella Rossa: come vederla in tv e in streaming

Sarà la quinta partita del 2024 e degli ultimi nove giorni, un ritmo severissimo, ma in questo arco di tempo, in emergenza, con un potenziale di circa 50 punti a partita in tribuna per infortuni vari l’Olimpia si è compattata e ha trovato un’identità. Contro la Stella Rossa al Forum sarà necessario un altro sforzo tremendo, come quello che ha generato un secondo tempo da 45 punti contro l’Alba.

Un mese e mezzo fa, l’Olimpia ha vinto alla Stark Arena contro la stessa squadra con 21 punti di scarto, segnandone 93. 59 punti segnati in quella gara appartengono a giocatori che non saranno disponibili domani: Maodo Lo, Shavon Shields e Nikola Mirotic.

Fuori loro, sono emersi altri protagonisti, Diego Flaccadori, Giordano Bortolani, lo stesso Devon Hall attorno al Capitano Nicolò Melli. L’Olimpia cerca una vittoria che migliori ulteriormente la classifica, sapendo che avrà ancora bisogno di risorse soprattutto in attacco ovunque siano reperibili.

E di grande attenzione perché la Stella Rossa, pur reduce dalla sconfitta di Villeurbanne, ha esterni di grande talento come Milos Teodosic e Nemanja Nedovic, lo stesso Yago Dos Santos, ed è molto forte vicino a canestro come dimostra il secondo posto nei rimbalzi d’attacco, grazie a Luka Mitrovic, leader della classifica, e Joel Bolomboy.

Inoltre, è anche prima nelle palle rubate e quarta nel forzare palle perse degli avversari. Per questo servirà grande attenzione ai dettagli, pazienza e difesa.

La conferenza stampa di Ettore Messina e Nicolò Melli

COACH ETTORE MESSINA – “La Stella Rossa è seconda nei rimbalzi offensivi e prima nelle palle rubate; quindi, dovremo giocare una partita attenta in attacco e lavorare di squadra sotto canestro per limitare le loro seconde opportunità. Hanno giocatori di grande talento individuale sul perimetro, naturalmente guidati da Milos Teodosic. Avendo giocato tante partite ravvicinate con un roster ridotto dagli infortuni dovremo usare tutte le risorse che abbiamo per trovare l’energia per difendere forte e muovere la palla in attacco alla ricerca dei tiri migliori come abbiamo fatto nel secondo tempo della gara con l’Alba”.

NICOLO’ MELLI – “Nelle ultime partite abbiamo giocato con coesione e carattere. Nei momenti decisivi tanti ragazzi hanno fatto un passo in avanti e si sono fatti trovare pronti. Dobbiamo cercare di ripeterci contro una squadra come la Stella Rossa che ha profondità e sul perimetro giocatori creativi e di grande talento. Giochiamo in casa e vogliamo proteggere ancora il nostro campo. Ma come tutte le partite di EuroLeague serviranno 40 minuti di intensità e concentrazione”.

I precedenti

Nel 1972 il Simmenthal sconfisse proprio la Stella Rossa nella finale di Coppa delle Coppe 74-70 (23 punti di Arthur Kenney, virtuale MVP della competizione), disputatasi a Salonicco. Le due squadre si erano affrontate anche nel gironcino dei quarti con due gare a senso unico per la squadra di casa.

Le due squadre si incontrarono anche nella Coppa dei Campioni del 1973, altre due vittorie del Simmenthal. Nel 1984/85 l’Olimpia eliminò la Stella Rossa nella semifinale di Coppa Korac imponendosi anche a Belgrado, 100-99, per poi vincere la coppa contro Varese in finale. Due incontri e due vittorie anche nella Korac 1988/89.

In EuroLeague, la Stella Rossa ha vinto sei confronti di fila, nelle stagioni 2016/17, 2017/18, 2019/20 (solo una gara) e la partita di Milano della stagione 2020/21. L’Olimpia ha interrotto la striscia negativa vincendo a Belgrado nel match di ritorno della stagione 2020/21 e poi estendendo la striscia vincente a sei gare inclusa quella di quest’anno 93-71 con 32 punti di Maodo Lo.

In totale, il bilancio è 12-7 Olimpia in assoluto, 8-6 considerando solo la massima competizione internazionale, 6-6 contando solo l’EuroLeague.

Olimpia Milano-Bayern Monaco, come vederla in tv e in streaming

A7 Emporio Armani Milano-Stella Rossa Belgrado si gioca giovedì 11 gennaio, alle 20:30, al Forum.

Olegs Latisevs (Lettonia), Jordi Aliaga (Spagna), Marcin Kowalski (Polonia)



Olegs Latisevs (Lettonia), Jordi Aliaga (Spagna), Marcin Kowalski (Polonia)