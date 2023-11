Euroleague, Olimpia-Zalgiris: come vederla in tv e in streaming

Nuova sfida di Euroleague per l'Olimpia Milano di Ettore Messina che al Mediolanum Forum di Assago affronta gli storici rivali dello Zalgiris. Un match che non è mai banale e dal pronostico sempre incerto.

I precedenti

Le due squadre si sono incontrate 23 volte con un bilancio di 12-11 a favore dello Zalgiris. La prima sfida risale alla stagione 1985/86, quando lo Zalgiris di Arvydas Sabonis vinse 80-79 contro l’Olimpia a Kaunas, ma Milano si rifece in casa vincendo 95-66.

La stagione successiva, quando l’Olimpia avrebbe vinto la prima delle due Coppe dei Campioni consecutive, si impose sullo Zalgiris due volte su due, 75-71 in casa, 100-85 a Kaunas (quest’ultima gara affrontata senza Sabonis che si era infortunato). Lo Zalgiris invece vinse la finale di Saporta Cup del 1998 (82-67). L’Olimpia ha vinto quattro scontri diretti tra le due squadre, prima di soccombere due volte lo scorso anno.

Di questo, dei temi tattici e di molto altro hanno parlato in conferenza stampa Ettore Messina e Nicolò Melli. Ecco le sue parole.

Le parole di Messina e Melli

Messina: "Veniamo da sensazioni contrastanti perché alla bella prova di Belgrado ne abbiamo fatta seguire una scadente in campionato. Ora siamo desiderosi di giocare la miglior partita possibile sapendo che lo Zalgiris ha atletismo, una precisa identità difensiva e un attacco molto efficace nello sfruttamento delle caratteristiche di Ulanovas e Smits, oltre alla leadership di Keenan Evans e Lekavicius. Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che gioca sempre con un grande atteggiamento, ma vogliamo proseguire la nostra corsa".

Melli: "Vogliamo proseguire il buon momento che stiamo vivendo in EuroLeague. Soprattutto, giocando in casa, questa è sicuramente una partita da vincere. Sappiamo anche che non sarà facile perché lo Zalgiris è una squadra dura, tosta ben organizzata, allenata bene e atletica. Dovremo quindi dare il meglio di noi stessi, farlo con intensità per tutti i 40 minuti"

Olimpia Milano-Zalgiris, come vederla in tv e in streaming

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano vs Zalgiris. Palla a due oggi, giovedì 30 novembre, ore 20.30 Mediolanum Forum (Assago)

Diretta TV su Sky Sport

Diretta streaming su DAZN ed EuroLeague.TV