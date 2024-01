Euroleague, Panathinaikos-Olimpia Milano: come vederla in tv e in streaming

Nuova settimana, l’ottava da inizio stagione, con due turni di EuroLeague nell'arco di pochi giorni. Questa volta l’Olimpia Milano affronta due trasferte. Prima a Oaka contro il Panathinaikos poi alla Sinan Erden Arena contro l’Anadolu Efes.

Si parte mercoledì 31 gennaio con il Panathinaikos allenato da Ergin Ataman, due volte campione d’Europa con l’Efes, è 9-3 sul proprio campo, ha vinto otto delle ultime dieci partite ed è 0-3 nelle gare finite con un tempo supplementare.

La sua classifica è buona e forse la squadra vale anche di più. Nell’ultimo turno ha perso contro il Maccabi, ma in una situazione complessa perché alle assenze di Vildoza e Sloukas si è aggiunta poi l’uscita di scena di Kendrick Nunn per un infortunio al gomito.

Lo scorer americano è comunque rientrato domenica scorsa nell’impegno di campionato, quindi, sarà al suo posto assieme a Jerian Grant nel reparto guardie, portandosi dietro i suoi 17.8 punti di media nelle ultime quattro uscite. Anche l’Olimpia attraversa un momento positivo nel complesso: tra EuroLeague e campionato ha vinto 12 delle ultime 17 partite a prescindere da chi fosse disponibile o meno e per quanto tempo.

Dopo Shavon Shields e Maodo Lo, è tornato disponibile anche Nikola Mirotic sia pure con restrizione di minuti in campo. In EuroLeague, ha saltato le ultime 11 gare (5-6 il bilancio della squadra), ma prima di fermarsi aveva avuto 17.6 punti e 6.2 rimbalzi di media.

Offre alla squadra un’opzione in più nella front-line, così come Rodney McGruder ha fatto nel back-court contro il Barcellona allungando le rotazioni nonostante l’indisponibilità sul perimetro di Billy Baron.

Si tratta comunque di due squadre di indole difensiva: l’Olimpia è terza per punti concessi, il Panathinaikos è quarto grazie soprattutto alla grande difesa perimetrale (33.7% concesso nel tiro da tre) e alle palle perse forzate (13.9, nessuno fa meglio). Un altro ostacolo sarà il fattore campo, con i quasi 14.000 spettatori di media di Oaka.

La conferenza stampa di Ettore Messina

“La comunicazione in campo sarà molto importante in un’arena storicamente molto calda e rumorosa. Sul piano tecnico, dovremo gestire bene le palla per impedirgli di segnare canestri facili su palle perse nostre e ovviamente controllare i rimbalzi. Come noi, anche il Panathinaikos ha sofferto problemi di infortuni, ma sul suo campo ha già dimostrato di essere quasi imbattibile, per cui siamo coscienti di quanto sarà difficile questa partita”.

Panathinaikos - Olimpia Milano come vederla in tv e in streaming

Panathinaikos Atene - EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si gioca mercoledì 31 gennaio, alle 20:15 italiane, ad Atene. Arbitri: Damir Javor (Croazia), Gytis Vilius (Lituania), Kristaps Kostantinovs (Lettonia)