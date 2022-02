Ennesimo capolavoro difensivo e l'Olimpia Milano vince ancora

La difesa dell’Olimpia Milano vince il duello contro una Stella Rossa che nella propria metà campo si esprime anch’essa a livelli altissimi, emerge da un primo quarto da incubo in attacco e vince 63-57. E’ la terza vittoria di fila tenendo l’avversaria sotto i 60 punti, è la sesta in trasferta ed è anche il quinto successo consecutivo che fortifica la posizione in classifica. E’ stata una partita tremeda dal punto di vista fisico, difficile da arbitrare, senza viaggi in lunetta, senza pause, in un clima prevediiblmente caldo. L’Olimpia ha mantenuto il controllo della gara anche quando le percentuali sono state stregate specie nel primo periodo.

Stella Rossa-Olimpia Milano, la gara

I cinque minuti e mezzo iniziali sono surreali. E’ una gara tra due squadre difensive, per cui è normale fare fatica a segnare, ma il punteggio è 3-0 e l’unico canestro è quello di Nate Wolters con tiro libero aggiuntivo. L’Olimpia forza sette palle perse avversarie, svolge un gran lavoro a rimbalzo d’attacco, ma i primi sei tiri, quasi tutti buoni tiri, trovano solo il ferro. Alla fine del periodo Milano è 3/19 dal campo, ma il divario è di un solo punto, 8-7, con due canestri di Bentil e una penetrazione di Rodriguez a tenere la squadra agganciata all’avversario. L’Olimpia sorpassa con un parziale di 4-0 generato da due conclusioni in transizione di Melli e Ricci. Poi continua a macinare difesa e diventa un po’ più efficace in attacco. Ricci segna dalla media, Hall con un gancio di destro, poi Delaney da tre e dopo quattro minuti il vantaggio raggiunge i sei punti, sul 18-12. Ancora Delaney con una palla rubata e un contropiede sostiene il momento favorevole di Milano, anche se dopo l’ultima conclusione urta con la testa sulla base del canestro e deve momentaneamente uscire. L’Olimpia scappa a più otto, ma incassa subito dopo un 7-0 avviato da una tripla di Kalinic e chiuso da un contropiede convertito da Dobric con immediato time-out di Coach Messina. L’uscita dall’huddle è tremenda. Con due playmaker in campo e il ritorno di Delaney, l’Olimpia piazza un nuovo 6-0 con triple di Bentil e ancora di Delaney. La Stella Rossa riparte con due tiri liberi di Kalinic e alzando di nuovo la pressione difensiva. Finisce meglio il periodo e riduce il divario sul 26-23 dell’intervallo.

L’Olimpia si costruisce subito tre tiri ravvicinati, due con Hall dal palleggio, piazza un parziale immediato di 6-0 e costringe Coach Radonijc al time-out dopo due minuti di partita. Il vantaggio tocca gli 11 punti su una tripla di Delaney, che gioca un terzo quarto travolgente. La Stella Rossa però trova a sua volta ritmo in attacco giocando con Kalinic da 4. Arrivando al canestro più facilmente ricuce a meno cinque. Milano riparte con una clamorosa tripla dall’angolo di Bentil in un clima acceso e una gara di grande fisicità. La Stella Rossa cavalca la grande serata di Austin Hollins che in sequenza completa un gioco da tre punti e mette dall’angolo la bomba del meno tre. L’ultimo canestro però lo segna Ricci dall’arco su scarico di Rodriguez per il 50-44 Olimpia. Ricci centra la seconda bomba consecutiva dall’angolo, l’Olimpia usa anche il gioco interno di Hines per ricostruire un vantaggio in doppia cifra. Ma la Stella Rossa sospita dal pubblico e con i suoi quintetti aggressivi, sempre con Kalinic da 4, ricorre alla sua difesa a tutto campo per andare all’assalto di Milano. Una penetrazione di Ivanovic riporta il divario a sei punti, una di Dobric a cinque quando Bentil fa 1/2 dalla lunetta (dopo 35 minuti e 30 secondi di gara sono anche i primi tiri liberi eseguiti dell’Olimpia). Milano è meno precisa in attacco, ma lotta a rimbalzo. Melli segna di forza, Dobric risponde con la bomba del meno quattro. La cancella Devon Hall, poi Delaney centra un altro spettacolare jumper per il 63-56 a 2:04 dalla fine. Il finale è sofferto, ma quello che non trova in attacco l’Olimpia lo trova in difesa e chiude la partita, 63-57 (olimpiamilano.com).