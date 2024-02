Final Eight Coppa Italia, l'Olimpia scappa nella ripresa e conquista la semifinale

Si è aperta con un netto successo dell'EA7 Olimpia Milano sulla Dolomiti Energia Aquila Trento, 80-57 il risultato, la Final Eight di Coppa Italia di basket di scena al 'Pala Inalpi' di Torino per il secondo anno di fila.

L'Olimpia approda così alla semifinale di sabato, dove attende la vincente di Venezia-Pistoia, in campo questa sera alle 20.45.

Per l'EA7 top scorer Shields e Voigtmann con 14 punti a testa, in casa Dolomiti Energia, travolta in virtù del parziale di 19-6 del secondo quarto, l'unico ad andare in doppia cifra è Hubb con 12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - I meneghini iniziano meglio sfruttando le combinazioni tra i versatili lunghi Melli e Voigtmann, che realizzano efficacemente nel pitturato e dalla distanza, mentre i bianconeri cavalcano l’orgoglio di Forray e la mira dalla distanza di Hubb (8-6).

Dopo un botta e risposta tra Shields e Baldwin, Grazulis innesca in un paio di occasioni Alviti dall’arco, regalando alla Dolomiti Energia il vantaggio sul 13-14

Sul finire del quarto, Mirotic si mette in partita anche offensivamente segnando un gioco da tre punti, Alviti continua ad essere infallibile dalla distanza e poi Hines sigilla i 10’ iniziali con jumper e tap-in sulla sirena del 20-17.

A seguito di un bel pick and roll tra Hubb e Cooke Jr., Voigtmann e Shields capitalizzano perfettamente dei contropiedi e una serie di liberi firmati da Napier fa allungare l’Olimpia sul +8 (28-20).

Una bomba di capitan Forray prova a scuotere Trento ma un guizzo di Hall, una tripla di Shields e un’accelerazione di Flaccadori lanciano ulteriormente la fuga dell’EA7 Emporio Armani sul 39-23, punteggio su cui si chiudono i primi 20’ di partita.

Nella ripresa, l’EA7 Emporio Armani continua a spingere e a cavalcare il talento di Voigtmann fronte e spalle e canestro, mentre Hall mette in mostra il suo talento spingendo i biancorossi sul 51-23.

Successivamente a dei guizzi di orgoglio di Biligha e Mooney, Napier e Ricci continuano a smuovere la retina dalla lunga distanza e un botta e risposta tra Niang e Mirotic chiude il terzo quarto sul 65-35.

Negli ultimi 10’ di partita si svuotano le panchine, Niang e Grazulis si mettono ancora in mostra e riducono lo scarto finale sino all'80-57 conclusivo.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino 80-57 (20-17, 39-23, 65-35, 80-57)

EA7 Emporio Armani Milano: Voigtmann 14, Shields 14, Napier 9, Hall 9, Bortolani 0, Tonut 5, Melli 3, Ricci 5, Flaccadori 6, Caruso 4, Hines 6. Coach: Messina Ettore.

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 12, Alviti 9, Forray 9, Cooke 4, Grazulis 5, Baldwin 6, Mooney 3, Niang 4, Udom 0, Biligha 5, Conti 0. Coach: Galbiati Paolo.

GLI HIGHLIGHTS