Coppa Italia Serie A2, il Sanga vince il derby lombardo e conquista la finale

Nella prima semifinale della Final Eight della Coppa Italia di Serie A2, è in cartellone il derby lombardo che mette di fronte il Limonta Costa Masnaga ed Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano. Una sfida intensa, combattuta a tratti spettacolari dove le orange di Milano hanno la meglio sulla sirena, 80-82 il finale.

La partita - Si assiste ad un primo tempo tanto spettacolare quanto equilibrato, almeno dal punto di vista sostanziale. Nella forma, infatti, lo svolgimento è ben più articolato, con le due squadre che, nei primi due quarti, non viaggiano spesso appaiate. Il primo quarto vede fare meglio le ragazze di coach Seletti, che infliggono 5 punti di distanza al Sanga (21-16).

La compagine di coach Pinotti, però, restituisce subito il favore alle lecchesi, segnando 5 punti in più nella seconda frazione (14-19) per il 35-35 che manda agli archivi il primo tempo in una situazione di perfetta parità.

In apertura di secondo tempo, è Costa Masnaga a rompere per prima gli indugi e ad imbastire un tentativo di fuga che possa ipotecarne il successo finale: nella terza frazione, le pantere arrivano a toccare il +9 (53-44) costringendo il Sanga ad organizzare, nell'ultimo mini-intervallo, una reazione che possa avere i caratteri dell'immediatezza e dell'efficacia.

L'ultimo quarto è splendido: in un crescendo di pathos e adrenalina, le due compagini si fronteggiano a suon di grandi giocate nel tentativo di conquistare la vittoria. Le milanesi, progressivamente, recuperano tutto lo svantaggio accumulato finora e, ad un minuto dalla fine, compiono il sorpasso (tripla di Bonomi, 70-72).

L'1/2 dalla lunetta di Madonna sembra aver regalato il successo al Sanga, ma Fietta, con una tripla dall'elevatissimo coefficiente di difficoltà, manda il match all'overtime (73-73). Se nei tempi regolamentari è successo di tutto, nel supplementare accade anche di più: Costa, lanciatissima, si ritrova per due volte sul +4 e palla in mano, ma fallisce in entrambi i casi il match point.

E la compagine di coach Pinotti quello spiraglio lo spalanca e, firmando uno 0-6 di parziale negli ultimi due minuti, effettua il sorpasso andando a vincere con il punteggio di 80-82.

Per il Sanga, ottima la prova di Madonna (20 punti e 10 rimbalzi). In doppia cifra anche Toffali (15), Penz e Guarneri (13 ciascuna). Costa, nonostante la sconfitta, si consola con ben 5 giocatrici in doppia cifra (Villa, 18, la migliore. Allievi 13, Tibé 12, Caloro e Fietta – 10 ciascuna – le altre).

Il tabellino di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano-Limonta Costa Masnaga 80-82. Progressione parziali: 21-16; 35-35; 53-44

