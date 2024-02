Final Eight Coppa Italia, Olimpia Milano-Aquila Trento: come vederla in tv e in streaming

L’Olimpia Milano tiene a battesimo la Final Eight della Coppa Italia Frecciarossa a Torino inaugurando i quarti di finale, oggi 14 febbraio contro l'Aquila Trento. Venezia-Pistoia sarà l’altra partita della giornata iniziale delle Final Eight.

Le due vincitrici si affronteranno nella prima semifinale di Sabato 17. L’Olimpia ha vinto il trofeo otto volte, Coach Ettore Messina l’ha vinto addirittura nove volte, più di qualsiasi club, ma in questo momento conta solo l’ostacolo del primo turno che in passato è stato spesso decisivo nel determinare il futuro dell’Olimpia nella competizione.

L’accoppiamento con Trento riporta a galla tanti ricordi visto che le due squadre si sono date battaglia in una finale scudetto appena sei anni fa quando Shavon Shields e Diego Flaccadori giocavano proprio a Trento; e in generale i precedenti parlano di quattro scontri nei playoff, uno in Eurocup e uno in Supercoppa.

Oltre a Shields e Flaccadori sono coinvolti ex anche dalla parte opposta, Paul Biligha e Davide Alviti. L’Olimpia arriva a questa competizione sulla scia di sei successi consecutivi in campionato, nove vittorie nelle ultime dieci partite con cui ha corretto la classifica.

Trento ha avuto un percorso opposto, perché era partita molto bene, poi ha perso sei gare su sette ed è stata eliminata anche dall’Eurocup. Nel frattempo, ha cambiato qualcosa nell’organico: rispetto alla gara di campionato, vinta dall’Olimpia a Trento a inizio gennaio, non avrà Quinn Ellis, infortunato, e Myles Stephens, che è stato rilasciato.

Ma è arrivato l’esterno Matt Mooney ed è stato recuperato Prentiss Hubb. L’Olimpia ha fuori gioco ovviamente Maodo Lo e Billy Baron.

La conferenza stampa di Ettore Messina

“La Coppa Italia è un trofeo molto importante - spiega il Coach dell'Olimpia - cui tutte le squadre tengono molto, ma in questo momento l’attenzione di tutti, anche la nostra, è concentrata solo sulla prima partita. Noi sappiamo di essere i favoriti di questo quarto di finale, ma sappiamo anche che Trento è una squadra ben allenata da Paolo Galbiati e con tanto talento offensivo. Per cui siamo consapevoli che per passare il turno dovremo giocare una partita di alto livello”.



Olimpia Milano-Aquila Trento: come vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano-Aquila Trento si gioca mercoledì 14 febbraio alla Inalpi Arena di Torino, palla a due alle ore 18:00,

Diretta su Dazn, DMax, Eurosport 2.

Arbitri Carmelo Paternicò, Michele Rossi, Valerio Grigioni.