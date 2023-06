Finale LBA, l'Olimpia Milano prende il largo: ora la serie con la Virtus Bologna è sul 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Olimpia Milano

L'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano vince anche gara 2 della finale scudetto LBA contro la Virtus Segafredo Bologna. Sul parquet casalingo del Mediolanum Forum, la squadra di coach Messina, campione uscente, si é aggiudicata la sfida contro le Vu Nere di Scariolo per 79-76.



Gara 3, in casa Bologna, e' in programma mercoledì 13. Top scorer della serata con 18 punti e' stato Shields.

La partita - Match combattuto con il primo quarto della gara che si chiude in favore di Bologna (+3) con il risultato di 17-14. Nel secondo, i padroni di casa provano a invertire il trend del match con gli emiliani che fanno fatica e subiscono la mini rimonta che all'intervallo recita +3 per Milano (38-35), grazie al 24-18 maturato nel secondo parziale.



Nel terzo quarto l'equilibrio ha la meglio sulle emozioni (19-19) con Milano che conferma il vantaggio di +3 (57-54).

Nell'ultimo quarto le due squadre battagliano punto su punto con la squadra di coach Messina che suda ma regge il ritorno degli avversari e chiude sul 79-76 (22-22) portandosi sul 2-0 nella serie

Il tabellino di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna 79-76. Parziali 14-17, 24-18, 19-19, 22-22

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Tonut, Melli 10, Baron 12, Napier 12, Ricci, Biligha, Hall 8, Baldasso n.e, Shields 18, Hines 4, Datome 4, Voigtmann 11 All: Messina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Mannion n.e, Belinelli 14, Pajola 2, Jaiteh 8, Shengelia 17, Hackett 3, Mickey 11, Camara n.e, Ojeleye 7, Teodosic 4, Abass All: Scariolo



Arbitri: LANZARINI S. – GIOVANNETTI G. – GONELLA E.