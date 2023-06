LBA, l'Olimpia perde gara 3 della finale con la Virtus: ora la serie è sul 2-1

Il fattore campo decide anche Gara 3 della finale Scudetto LBA 2022-2023. La Virtus Segafredo Bologna conquista la vittoria, 69-61 il finale, approfittando di una partita che è puntualmente combattuta come ci si aspettava e che l’Olimpia Milano non riesce a interpretare nel modo giusto in attacco, tradita da percentuali basse, troppo, sia da due che da tre.

Sono quelle insieme ad alcune palle perse gratuitamente a impedire la rimonta quando Milano è finita sotto dopo un avvio promettente. La partita si è messa subito in salita perché Shields con due falli ha dovuto fare dentro e fuori e non ha trovato ritmo se in qualche sporadica fiammata. In attacco solo Billy Baron ha segnato con una certa continuità. Non abbastanza per vincere a Bologna. L’Olimpia resta avanti 2-1 nella serie. Gara 4 è in programma venerdì 16 a Bologna.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Olimpia MIlano) - L’Olimpia parte con due triple, di Baron e Napier, scatta 6-0, poi la partita rientra nei binari dell’equilibrio. Ad accendere la Virtus in attacco sono due triple di Marco Belinelli, poi quella di Teodosic al suo ingresso in campo certifica la prima parità a quota 13. Milano riparte subito, con una tripla di Ricci in un primo quarto molto poco fluido da ambedue le partite.

L’Olimpia si costruisce diverse seconde opportunità catturando otto rimbalzi in attacco, ma le sfrutta poco perché Shields commette subito due falli lontano dalla palla, ha percentuali basse (6/19 complessivo) e lascia sul tabellone tre tiri liberi su quattro. Così alla fine del periodo è avanti 17-15.

Pajola con un jumper dalla media e poi due tiri liberi prima impatta e poi porta Bologna avanti per la prima volta. L’Olimpia smette di segnare, anche a Melli dopo Shields fischiano il secondo fallo. Riparte con la terza tripla di Baron, ma è l’unico canestro dei primi cinque minuti. La difesa può tenere ma fino ad un certo punto, specie con Shields e Melli in panchina.

Un canestro ravvicinato di Jaiteh e poi una tripla di Hackett creano il break a favore di Bologna, sul 26-20, con time-out di Coach Messina. Al rientro, la Virtus prova a scappare via, due volte vola a più nove. L’Olimpia tenta di superare il momento. Baron segna due tiri liberi e un lay-up, poi con un assist a tutto campo manda a schiacciare Shields ricucendo a meno cinque dopo otto minuti.

Un gioco da tre ancora di Shields, in campo con due falli, riporta Milano a meno due. Ma l’ultimo giro di attacchi premia Bologna. Hackett segna un fade-away e poi un tiro libero guidando la Virtus al 33-29 di metà gara.

Il terzo periodo parte in salita perché a Shields fischiano subito il terzo fallo. Coach Messina prova a lasciarlo in campo inserendo Hall per sottrarlo alla marcatura di Teodosic.

Ma il problema restano le percentuali, troppo basse per restare a contatto, così dopo quattro minuti Bologna allunga sul più 11. Due triple consecutive di Devon Hall riportano l’Olimpia a meno sette, ma qualche palla persa non permette di sostenere la rimonta in una gara dal punteggio basso. L’ultimo canestro lo segna Belinelli, Milano non riesce a rispondere e dopo tre periodi è sotto 52-42.

Il vantaggio di Bologna tocca i 12 punti. L’Olimpia non è brillante e allora prova a restare aggrappata alla partita con l’orgoglio, anche giocando con quattro esterni, Shields da 4 nominale, ma Hall a marcare Shengelia.

E’ lui segnando il primo canestro pesante della sua partita a riportare Milano sotto di sette punti. Dopo un canestro di Ojeleye, segna Melli al ferro forzando Coach Scariolo al time-out con cinque minuti da giocare. Nel momento di massimo sforzo, l’Olimpia non trova i canestri della rimonta e deve arrendersi anche dopo due triple di Baldasso, 69-61.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano 69-61 Parziali: 15-17; 19-12; 18-13; 17-19

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 3, Mannion n.e, Belinelli 10, Pajola 6, Jaiteh 4, Shengelia 4, Hackett 13, Mickey 10, Camara 1, Ojeleye 6, Teodosic 12, Abass All: Scariolo

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Tonut, Melli 9, Baron 15, Napier 7, Ricci 5, Biligha 2, Hall 6, Baldasso 6, Shields 8, Hines, Datome 1, Voigtmann 2 All: Messina