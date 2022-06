Gallinari va agli Spurs, ma non per molto

Alla fine i rumors dei giorni scorsi si sono concretizzati intorno alla mezzanotte italiana. Danilo Gallinari è stato scambiato dagli Atlanta Hawks che lo hanno utilizzato nella trade per arrivare al playmaker dei San Antonio Spurs Dejounte Murray. Oltre all'ala azzurra, in Texas andrebbero ben tre prime scelte. Ma il futuro di Gallinari non dovrebbe essere in maglia neroargento, lì dove Marco Belinelli è riuscito a vincere l'anello. Con la squadra in rifondazione infatti, coach Gregg Popovich dovrebbe decidere di transare il ricco contratto dell'ex New York e Denver, che sarebbe così libero sul mercato ed appetibile magari a qualche vera contender per il titolo. Due le ipotesi più accreditate, quella della quale già si era parlato dei Boston Celtics, mentre nelle ultime ore è avanzato anche un interesse dei Miami Heat.