Geas Sesto San Giovanni, le condizioni di Giulia Arturi e Jazmon Gwathmey

Non è stata fortunata la trasferta di Moncalieri per la Allieanz Geas Sesto San Giovanni. A tre giorni di distanza dal match contro la Passalacqua Ragusa, giocato al PalaEinaudi nell'ambito dell'Opening Day della Serie A1, di basket femminile la società lombarda, in una nota di stampa, rende nota la situazione relativa agli infortuni occorsi alla Capitana Giulia Arturi ed alla guardia statunitense Jazmon Gwathmey.

Per quanto riguarda Giulia Arturi, si legge nella nota dell'Ufficio Stampa della Geas, la risonanza magnetica di lunedì 4 ottobre ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni ci sarà una rivalutazione del caso da parte del Professor Franco Carnelli e del Dottor Zaolino per decidere quale sarà la terapia definitiva da seguire.

Per la Gwathmey invece, dopo vari accertamenti strumentali presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri e nello specifico Tac, RX e RM, la Geas comunica che l'atleta è stata dimessa. La chiusura del ricovere è avvenuta nella serata di lunedì 4 ottobre. La guardia rossonera ha riportato un trauma cervicale ed un trauma cranico occipitale la cui prognosi è di 5 giorni. Si è resa necessaria l'immobilizzazione ed il riposo assoluto. Nei prossimi giorni anche la condizione della Gwathmey verrà rivalutata dai medici della società.

Nella nota l’Allianz Geas Sesto San Giovanni ringrazia tutta l’équipe del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Moncalieri per la tempestività e la scrupolosità posta nel prendersi cura di Jazmon Gwathmey, e naturalmente il Professor Carnelli ed i medici della squadra per l’attenzione riservata nei confronti di Giulia Arturi. I tempi di recupero al momento non sono prevedibili.