Geas Sesto San Giovanni, parla Lucia Decortes: "Per il mio futuro ci sono tante opzioni"

La rossonera Lucia Decortes, bergamasca classe 1999, da oltre tre anni e mezzo si trova negli Stati Uniti, presso l’università di Albany, capitale dello stato di New York, dove, dopo aver iniziato un corso di studi in psicologia, ha virato verso quello di Business.

Dal momento della partenza, l’estate del 2018, tante cose sono cambiate per l’ala grande cresciuta tra le fila dell’Asd Sportivando Lussana e approdata nel 2012 a Sesto (con cui nel 2018 ha guadagnato la promozione da A2 ad A1), a livello sportivo ma non solo. Lucia attualmente gioca con la maglia di UAlbany, in Division 1 di Ncaa nella America East Conference.

Di recente ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Geas Sesto San Giovanni. Ecco le sue parole.

"Dal punto di vista sportivo, ho acquisito molta più consapevolezza delle prerogative del mio ruolo - spiega la Decortes - oltre che della possibilità di essere in grado di concorrere alla vittoria del campionato. Quest’anno siamo state determinate a vincere sin dal primo allenamento"

Poi spiega il percorso accademico legato a quello sportivo "Tutto sta procedendo bene! Mi laureerò il 15 maggio in Business con specializzazione in Marketing e Management. L’anno prossimo dovrei iniziare l’MBA"

E ancora: "Il mio gioco credo che sia evoluto a livello fisico e inoltre ho molta più visione del gioco in campo. Durante la stagione di solito ho lezioni il martedì e giovedì di mattina alle 9, poi sessione di allenamento dalle 11 alle 14 e di nuovo lezioni dalle 15 alle 18. Le partite di Ncaa normalmente si svolgono mercoledì alle 19 e sabato alle 14".

Il passaggio finale è sui progetti per il futuro, "Il focus ora è sull’accesso al programma del corso MBA dell’anno prossimo e sul ripetere la vittoria del campionato. A lungo termine invece non so ancora bene: per il mio futuro ci sono tante diverse opzioni che potrei scegliere, ma non ci ho ancora pensato definitivamente".