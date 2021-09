La Geas Sesto San Giovanni presenta il roster per la stagione 2021-2022

La Allianz Geas Basket Sesto San Giovanni accende ufficialmente i riflettori sulla nuova stagione. Oggi, venerdì 24 settembre, il club rossonero ha presentato alla città, alla stampa e ai tifosi il roster e lo staff per il campionato Serie A1 di basket femminile che sta per iniziare. L'opening day è previsto a Moncalieri per il fine settimana 1-3 ottobre.

Sede dell'evento quello che, comunemente, viene definito "il tetto di Milano", il 47° piano della Torre Allianz il quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che affianca la squadra femminile di pallacanestro di Sesto San Giovanni dal 2018-2019. La partnership, peraltro, è stata appena rinnovata fino al 30 giugno 2024.

Presenti all'incontro il Direttore Generale di Allianz S.p.A., Maurizio Devescovi, il Presidente del club Carlo Vignati, la squadra al completo, guidata dalla storica capitana Giulia Arturi, il Direttore Tecnico e al tempo stesso Head Coach della Geas Cinzia Zanotti, la General Manager Edy Cavallini e lo staff del club.

Sesto San Giovanni si presenta ai nastri di partenza del nuovo campionato con elementi di assoluto talento e di spicco internazionale, basti pensare all’ala della nazionale di Porto Rico Jazmon Gwathmey, alla pivot made in Usa, Bashaara Graves e alla giovane ala grande della nazionale serba, proveniente dalla Wake Forest University, Ivana Raca.

A cui si uniscono in una struttura che da subito promette davvero bene la storica capitana e bandiera della Geas, Giulia Arturi, alla ventunesima stagione a Sesto San Giovanni, Sara Crudo, ala di raccordo che nelle ultime due stagioni ha alzato alla grande la media punti, la play Caterina Dotto e la giovanissima guardia Ilaria Panzera, classe 2002, frutto del vivaio Geas. Senza dimenticare, ovviamente, Elisa Ercoli, Valeria Trucco, Federica Merisio, Sara Ronchi e Laura Valli decisive per le rotazioni.

Questo il roster ufficiale dell’Allianz Geas Sesto Giovanni 2021/2022:

Giulia Arturi (capitana)

Jazmon Gwathmey

Bashaara Graves

Caterina Dotto

Ilaria Panzera

Ivana Raca

Elisa Ercoli

Sara Crudo

Valeria Trucco

Federica Merisio

Sara Ronchi

Laura Valli



Lo Staff è composto da Coach Cinzia Zanotti, dal Primo assistente Gianmarco Petitto, dal Secondo assistente Martina Gargantini, dalla Team Manager Veronica Schieppati, dal Preparatore fisico Davide Bocci, dai Fisioterapisti Federico Lietti e Simona Modena, dai Medici sociali Luca Serrao e Carlo Zaolino e dalla General Manager Edy Cavallini



Il Geas Basket, oltre alla prima squadra che ricordiamo ha nel proprio palmares 8 scudetti, 2 Coppa Italia ed una Coppa dei Campioni (l'attuale Eurolega), prima squadra italiana della storia a conquistare trofeo, vanta un settore giovanile di grandissima tradizione.

Un settore giovanile che negli anni ha conquistato ben 18 scudetti di categoria, record italiano, oltre ad essere il “miglior fornitore” delle squadre azzurre. "La Polisportiva Geas - si legge nella nota di stampa del Club - in assoluto vanta 7.000 iscritti ed aggrega atlete e atleti di undici discipline: oltre al basket, ci sono volley, unihockey, atletica, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, rugby, fitness e tempo libero, pattinaggio su ghiaccio, vela lago e vela mare, con una spiccata prevalenza al femminile".