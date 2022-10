L'Olimpia recupera e vince contro Scafati

Non è stato un pomeriggio facile quello di Napoli. L’Olimpia Milano ha battuto Scafati 75-66, ma quando ha smarrito il filo del gioco, sui due lati del campo, il vantaggio si è puntualmente assottigliato. E’ stata una gara strana, perché l’Olimpia ha fatto 6/6 da tre nel primo quarto spaccando una partita che pure era cominciata molto male (sotto 13-2 e 15-5), poi non ha più segnato da tre e ha dovuto ricorrere alla sua difesa per controllare il punteggio (venti punti nel secondo tempo dopo i 55 del primo). Anche a livello individuale, ci sono stati momenti diversi, Melli è stato decisivo nella prima rimonta, Davies nel terzo quarto ha tenuto il vantaggio, poi tutti hanno avuto sprazzi. Alla fine è stato 75-66.

IL PRIMO QUARTO – L’Olimpia ha avuto un altro approccio molle alla partita, ha costretto Coach Messina a spendere il primo time-out dopo cinquanta secondi di gioco e due triple di fila di Mike Henry. Scafati ha segnato in tutti i primi cinque possessi e ha costruito un impressionante 13-2 iniziale. Poi Nik Melli si è caricato la squadra sulle spalle, con due triple consecutive. La terza l’ha segnata Kevin Pangos e, nel giro di cinque minuti, prima Milano ha ricucito il divario, poi ha superato con Johannes Voigtmann, palla rubata e schiacciata solitaria, e infine con due triple di Billy Baron (6/6 di squadra), è scappata via sul 33-25 che ha chiuso il quarto iniziale.

IL SECONDO QUARTO – Sull’onda del primo periodo, l’Olimpia ha allungato in modo energico nel secondo, anche senza praticamente usare Melli, fermato dal suo secondo fallo. Con momenti buoni di Brandon Davies vicino a canestro, le penetrazioni di Pangos, la solidità di Shields e tanta, tantissima energia di Paul Biligha, un gioco da tre su un alley-oop di Pangos, poi un’altra schiacciata, il vantaggio è schizzato a quota 21. Un piccolo rilassamento difensivo alla fine del quarto ha poi favorito un parziale favorevole a Scafati che così ha ricucito a meno 15, 55-40, mentre Milano nel periodo ha fatto solo 0/1 da tre.

IL TERZO QUARTO – E’ stata una schiacciata di Nicolò Melli a fermare il parziale favorevole a Scafati, che contando il secondo periodo era arrivato a 11-0 e aveva permesso alla squadra di casa di risalire a meno nove. Poi l’Olimpia ha rimesso le cose a posto principalmente in difesa e poi imponendo il gioco interno di Brandon Davies. Curiosamente anche in questo periodo, Milano è rimasta senza l’arma del tiro da tre (0/5), ma ha chiuso comunque avanti di 17, 69-52.

IL QUARTO QUARTO – Scafati ha giocato in modo coriaceo anche il quarto periodo. Non ha mai permesso all’Olimpia di tirare il fiato. Quando non ha segnato, Milano ha dovuto difendere e controllare i rimbalzi per conservare un vantaggio sicuro. Cinque punti consecutivi di Doron Lamb l’hanno riportata e meno 10 con meno di tre minuti da giocare. Qui anche senza ritrovare il tiro, l’Olimpia ha chiuso la porta in difesa e condotto in porto una gara fatta di tanti momenti molto diversi. 75-66 alla fine (olimpiamilano.com).