Gold's Gym e Sanga Milano insieme per la nuova stagione di basket A2

La stagione 2022/2023 di basket A2 femminile è alle porte e ai nastri di partenza si farà sicuramente trovare Sanga Milano. Il Sanga Milano è l'unica squadra Femminile di Milano e rappresenta dal 1999 l’eccellenza cestistica del capoluogo lombardo. La squadra che ha quasi strappato la promozione in A1 l’anno passato, riprova quest’anno il grande salto con entusiasmo e ancora più consapevolezza dei propri mezzi. Franz Pinotti fondatore del Sanga ed allenatore della serie A di Milano aggiunge: "Da sempre siamo molto attenti, come società, a tutto ciò che gira intorno alla performance agonistica. Le ragazze, sin da bimbe nelle giovanili, sono al centro del nostro Progetto Femminile. Psicologia, Nutrizione, Benessere e Cura del Corpo. Ora questa magnifica possibilità di essere affiancati da un Centro che fa del “Movimento” la propria Competenza e Professionalità.

Non c’è abbinamento migliore per provare a raggiungere il massimo risultato sia in campo che nella Vita.” Una delle curiosità della nuova stagione è che le atlete della prima squadra infatti saranno ospiti nella palestra Gold’s Gym di Via Benadir durante tutto l'arco della stagione. E’ un modo per creare condivisione e vicinanza intorno al movimento sportivo in generale di tutto il quartiere. Il Sanga, infatti, gioca a pochi passi dalla palestra, presso il Centro Sportivo Fossati, nella palestra intitolata al grande Aldo Giordani, in Via Cambini.

“Il Sanga rappresenta un’eccellenza della città di Milano e noi siamo molto contenti che le giocatrici della serie A2 femminile possano allenarsi in Gold’s Gym, un brand da sempre attento alle esigenze di tutti gli atleti e di chiunque ami allenarsi", commenta Stefano Noschese, Brand Manager Gold’s Gym. Entusiasta dell'inizio di questa collaborazione il preparatore fisico del team milanese Raffaele Gennaro che dichiara: “E’ una collaborazione-sinergia perfetta. Aavremo a disposizione a pochi passi dalla nostra palestra una struttura all’avanguardia. Qui potremo sviluppare al meglio i programmi fisici personalizzati e monitorare il tutto anche grazie all’utilizzo di alcuni software messi a disposizione da Gold’s Gym”. Un entusiasmo contagioso che fa piacere anche a Gold’s Gym, con estrema soddisfazione di Valeria Della Selva, Club Manager della palestra: “Sono entusiasta di ospitare in Gold’s Gym le ragazze del Sanga, la realtà per eccellenza del basket milanese, sport che ho praticato per quasi 20 anni. Speriamo sia per loro una stagione positiva e che l'attenzione che metteremo nel seguire e preparare la stagione dal punto di vista fisico possa renderci ancora più orgogliose di loro”.