Il Famila Schio non fa sconti: una rimaneggiata Allianz GEAS cede alle campionesse d’Italia

Il Famila Wuber Schio regola con un netto 67-38 un'Allianz Geas Sesto San Giovanni in piena emergenza. Le ragazze di Coach Zanotti prive di Holmes, Arturi, Gwathmey e con Moore convocata ma non a disposizione possono davvero poco contro la corazzata Orange delle Campionesse d'Italia.

Corazzata peraltro impreziosita ulteriormente dall'innesto di Rhyne Howard, l'astro nascente del Basket femminile USA, prima scelta al WNBA Draft 2022 nonchè Rookie of the Year, all' esordio nella Techfind Serie A1.

La partita -Dopo un primo minuto di stallo sullo 0 a 0, Schio sblocca le marcature e prova a scappare con un 7 a 0 di break. L?Allianz Geas risponde con il canestro dall?angolo di Begic e una serie di difese consecutive molto solide. Alcune ingenuità di troppo in fase offensiva portano coach Zanotti a chiamare timeout, e dopo la sospensione Geas accorcia sino al 9 a 6.

Il momento positivo si esaurisce quando Martina Bestagno si scatena vicino al ferro: 5-0 personale. Panzera ci mette una pezza segnando dalla lunetta, anche se è lo strapotere fisico nei pressi del canestro di Schio a creare problemi alle sestesi, sotto 20 a 7 dopo un quarto.

Keys inaugura le marcature di un secondo quarto in cui coach Zanotti schiera fin da subito la classe ?06 Greta Ramon. Trucco sblocca da oltre l?arco le rossonere, ma il punteggio sorride alle campionesse d?Italia in carica. A metà quarto è festival del tiro da tre punti per Schio: in fiducia, le Orange mettono la freccia contro un Geas che, al contrario, paga le assenze e col passare dei minuti sprofonda nel punteggio. Alla pausa lunga è 42 a 15 per il Famila.

Tanta sostanza difensiva nei primi minuti del secondo tempo per Geas, che trova il primo canestro della ripresa con il long-two di Panzera. Begic replica da vicino, il Famila perde palla e coach Dikaioulakos chiama timeout. Geas prosegue il proprio buon momento, ma Keys sblocca le padroni di casa e diventa regina del terzo quarto, andando per prima in doppia-cifra con il fallo e canestro sullo scadere del tempo (56 a 23).

In apertura di quarto quarto Tava e Howard timbrano il cartellino da oltre l?arco, Gorini con coraggio trova cinque punti consecutivi, ma è puro garbage time in un finale che ha poco da dire. Spazio anche alle più giovani per coach Zanotti, con la sfortunata Ramon costretta ad uscire per una botta e con Resemini, invece, brava a conquistare la gioia dei due punti segnando a fil di sirena il canestro del definitivo 67 a 38. I suoi primi punti in Serie A1.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Allianz Geas Sesto San Giovanni 67 - 38 (20-7, 42-15, 56-23, 67-38)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno* 13 (5/7, 0/1), Mestdagh*, Sottana 7 (2/5, 1/1), Verona* 4 (2/3, 0/3), Howard 11 (2/4, 2/10), Crippa NE, Keys 10 (3/5, 1/1), Penna* 5 (1/4, 1/4), Zahui Bazoukou 6 (1/3, 0/2), Ndour Gueye* 11 (4/10, 1/3) Allenatore: Dikaioulakos G. Tiri da 2: 20/42 - Tiri da 3: 6/29 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 54 17+37 (Bestagno 9) - Assist: 23 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 12 (Howard 3) - Palle Perse: 14 (Zahui Bazoukou 3)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 3 (0/6, 0/6), Moore NE, Begic* 8 (4/9 da 2), Gorini* 7 (2/11, 1/2), Resemini 2 (1/2, 0/1), Bestagno, Tava 7 (1/1, 1/3), Trucco* 7 (2/7, 1/6), Panzera* 4 (1/5, 0/2), Ramon Allenatore: Zanotti C. Tiri da 2: 11/48 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 50 20+30 (Begic 9) - Assist: 12 (Dotto 4) - Palle Recuperate: 8 (Dotto 2) - Palle Perse: 20 (Gorini 4) Arbitri: Attard L., Forni M., Pellegrini A.