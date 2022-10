Potts non basta, vince Latina

Sconfitta che sa di beffa per Urania che cede dopo un supplementare in casa della Benacquista. Latina al comando per larghi tratti poi la rimonta dei Wildcats trascinati da un immenso Potts (33 punti), una giocata da 4 punti di Rodriguez è decisiva per forzare l’overtime per i padroni di casa. Nel prolungamento Urania accarezza il successo ancora con Potts, sono Lewis e Rodriguez a strappare il match per i laziali.

Latina-Urania, la gara

Rodriguez alza subito il ritmo del match con due incursioni, risponde Amato con una tripla ma è vantaggio Latina con il comodo appoggio di Alipiev, 6-3. Urania prova a cercare il post basso di Potts, si apre il campo per i Wildcats che vanno a referto con il botto di Ebeling, 8-8. Fall è un fattore per la Beniacquista a rimbalzo, primi squilli di Lewis che mandano avanti i padroni di casa, 13-10. Scendono le percentuali dal campo nella fase centrale del primo quarto, qualche sbavatura difensiva costringe coach Villa a fermare la gara con un timeout, 17-12. Una fiammata di Piunti, cinque punti filati per il capitano rossoblu, tiene Milano a contatto alla fine del primo quarto, 21-17. Gli uomini di coach Gramenzi fanno male dal perimetro, botto di Parrillo, Urania reagisce trovando punti preziosi in vernice da Pullazi e Piunti, 26-25. Montano e Potts con due giocate di puro talento confezionano la parità a quota 31, è Alipiev a dare nuova linfa all’attacco nerazzurro, 39-34. Splendido il duello tutta creatività in cabina di regia tra Amato e Rodriguez, il finale di tempo sorride ancora ai laziali che chiudono avanti 44-40 a metà gara. Dopo la pausa lunga un rabbioso Ebeling apre le danze per i Wildcats, c’è la nuova parità a quota 46. Urania spreca la chance per allungare, immediata la punizione di Rodriguez e Lewis, 51-46. Toccano il massimo vantaggio i padroni di casa, più 7 firmato da Fall, i milanesi restano in scia grazie ai liberi di Montano ed al tap-in di Hill, 55-53. Non fortunati gli ospiti che perdono Ebeling per un problema al piede, sbagliano troppe triple aperte i Wildcats, la Bancquista ringrazia con Lewis che fa esplodere il PalaBianchini, 63-55 alla penultima sirena. Arriva in doppia cifra il margine nerazzurro dopo il tap-in fortunoso di Moretti, Amato e Piunti con orgoglio cercano di far rientrare la truppa di coach Villa, 68-64 dopo l’assist al bacio di Montano che premia Potts Lottano con coraggio i lunghi rossobblu, ancora Hill e Pullazi a referto, si arriva ancora ad un solo possesso prima della nuova fiammata laziale, Fall tiene lontana la minaccia per i padroni di casa, 76-68. Non manca il cuore ad Urania che torna sotto trascinata da Potts, 76-75 ad un minuto dal termine. Indemoniato l’ex Mantova sigilla da fuoriclasse anche la bomba del sorpasso, la giocata decisiva però è di Rodriguez che, con una carambola che vale 4 punti, riporta avanti Latina, 80-78. C’è tempo per l’ultimo sussulto con Potts gelido che pareggia dalla lunetta, Parrillo sulla sirena stecca il tiro della vittoria ed è overtime, 80-80. Emozioni infinite nel prolungamento, Potts è immenso ed illude i Wildcats, sono Lewis, Fall e Parrillo a cambiare l’inerzia della sfida, di Rodriguez i liberi del successo nerazzurro, 93-91 (uraniabasket.it).

BENACQUISTA LATINA: Rodriguez 22, Lewis 20, Alipiev 17

URANIA MILANO: Potts 33, Piunti 13, Hill 12