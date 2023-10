Euroleague, l’Olimpia combatte 45 minuti ad armi pari: ma all'overtime vince il Fenerbahce

Parte con una sconfitta all'overtime l'Eurolega dei campioni d'Italia in carica: l'EA7 Olimpia Milano perde in volata 85-82 sul campo del Fenerbahce. Orgoglio e volontà non bastano all'EA7, vinta dalla fatica di una rimonta che si sarebbe potuta concretizzare sul tiro alla sirena dei tempi regolamentari di Shields.

Nei supplementari il quintetto messo in campo da Messina è sfinito ma cede solo dopo la tripla del pareggio di Mirotic finita sul ferro. Wilbekin (19), Dorsey (15) e Guduric (15) non trovano freno contro un reparto a mezzo servizio - senza Lo (stiramento, fuori un mese), Baron (dovrà essere nuovamente operato al gomito, rivalutato tra 6 settimane) e Hall (affaticamento) - e non bastano gli sforzi di Mirotic (27), Voigtmann (21) e Shields (10) per sbancare Istanbul.

Rovinata quindi la serata di festa di Hines che raggiunge Jankunas come record-man di presenze in Eurolega (392). Prima della gara il Fenerbahce consegna una maglia celebrativa ad un commosso Gigi Datome, protagonista nel 2017 della prima Eurolega vinta nella storia del club.

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita di Istanbul: "Alla fine, il Fenerbahce ha vinto una partita dura, combattuta da tutte e due le squadre tutti i 45 minuti. Abbiamo fatto 101 di valutazione, abbiamo preso più rimbalzi e dato via più assist, ma le palle perse e alcune decisioni che abbiamo preso nei momenti cruciali ci hanno penalizzato.. Ovviamente, aver giocato senza tre delle nostre guardie l'abbiamo pagato".

E ancora: "Quando perdi per un possesso dopo un tempo supplementare rimpiangi tanti momenti. Ma devo dire che mi riporto a casa tanto carattere, resilienza, cuore, poi ci sono stati in attacco tanti momenti di buona circolazione di palla che ci hanno garantito tanti buoni tiri, ribaltando il lato. Infine, il dato positivo sono i rimbalzi".

"I rimbalzi - conclude Messina - a questo livello sono sempre importanti e noi abbiamo fatto un buon lavoro. Mi dispiace non aver potuto dare a Kyle Hines la soddisfazione di vincere una partita così importante per lui. Questa volta ha pareggiato il record di presenze. La prossima volta lo supererà".



IL TABELLINO

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-82 d.t.s. (19-23, 19-12, 24-19, 14-22, 9-6).

Fenerbahce Beko Istabul: Motley 2, Wilbekin 19, Sanli, Papagiannis 15, Mahmutoglu, Hayes-Davis, Pierre 11, Guduric 15, Dorsey 15, Calathes, Madar 8, Sestina. Coach Itoudis.

EA7 Olimpia Milano: Poythress 5, Bortolani, Pangos 2, Tonut 3, Melli 7, Kamagate n.e, Ricci, Flaccadori 3, Shields 10, Mirotic 27 (11 reb), Hines 4, Voigtmann 21 (7 reb). Coach Messina.