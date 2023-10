Euroleague, rinviata la sfida tra Olimpia e Maccabi: i motivi

La partita del secondo turno della stagione regolare della Turkish Airlines EuroLeague tra EA7 Emporio Armani Olimpia Milano e Maccabi Playtika Tel Aviv, in programma il 12 ottobre, è stata rinviata in seguito agli attacchi terroristici e allo scoppio del conflitto armato in Israele.

Rinviata anche la partita del secondo turno della stagione regolare della BKT EuroCup tra Hapoel Shlomo Tel Aviv e Wolves Vilnius, prevista per l'11 ottobre.

Lo rende noto la stessa Eurolega in un comunicato, in cui spiega che "sta monitorando la situazione e valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le partite in base alle date disponibili. Ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili".

Euroleague Basketball ribadisce "il suo fermo impegno contro tutti gli atti di violenza e a favore della pace, e continuerà a usare la sua voce per promuovere rispetto, inclusione e diversità, valori che sono al centro dell'organizzazione e delle sue squadre".



Infine Euroleague Basketball desidera "esprimere le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutte le persone colpite dalla tragedia in corso".