LBA Playoff, super Datome manda l'Olimpia Milano sul 2-0

Intensa, intensissima, gara 2 della semifinale dei Playoff LBA al Mediolanum Forum tra EA7 Emporio Armani Olimpia Milano e Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Finisce 80-75 al termine di 40 minuti combattuti allo spasimo.

I ragazzi di Bucchi disputano una incredibile Gara 2 ma l'Olimpia si prende la seconda vittoria nella serie con forza, coraggio ed esperienza. La Dinamo Banco di Sardegna affronta la sfida con carattere e determinazione approcciano bene il match e disputano un primo tempo di sostanza, portandosi avanti.

L'Olimpia però si affida ad un ispiratissimo Gigi Datome, 19 punti per lui a fine gara e si riporta a contatto chiudendo il primo tempo 39-38. Negli ultimi 20' le scarpette rosse firmano anche il +10 ma la Dinamo Sassari Banco non molla. Dowe e compagni risalgono fino a -2 nell'ultimo giro di cronometro ma non trovano la giocata per riportarsi in parità. Ora la serie si sposta in Sardegna

La partita (Fonte Ufficio Olimpia Milano) - Sassari è molto più efficace in attacco in avvio di gara. Bendzius trova subito due triple, una allo scadere dei 24 secondi da rimessa. L’Olimpia cerca di alzare i ritmi in attacco, costruisce anche buoni tiri, ma le percentuali stavolta non la assistono. Quattro triple aperte consecutive sono respinte dal ferro. Dopo il 5-3 iniziale, la Dinamo fa 9-0 e scappa sul 12-5 forzando il primo time-out di Coach Messina. Al ritorno in campo, l’Olimpia segna due volte di fila dalla media, con Baron e Voigtmann, ma non riesce a dare continuità al suo gioco offensivo, macchiato da cinque palle perse. Sono quelle che permettono a Sassari di tornare a più otto e di chiudere il quarto avanti 19-13.

Una tripla di Datome restituisce un po’ di energia a Milano, ma Robinson due volte perfora la difesa in penetrazione e il divario non diminuisce. La Dinamo costruisce anche nove punti di vantaggio, poi Datome con altri sei punti consecutivi guida la rimonta. Segna due volte Hines, così l’Olimpia torna a meno uno. Diop dalla lunetta ferma il parziale, Melli con una palla rubata va a schiacciare ancora il meno uno. Dopo il time-out di Coach Bucchi, l’Olimpia prima pareggia con Napier e poi sorpassa con una tripla di Baron. Sassari risponde con il gioco interno di Stephens. Nel momento migliore del secondo periodo, l’Olimpia potrebbe allungare, ma lascia sul tabellone quattro tiri liberi consecutivi. Va avanti di tre, ma viene subito risucchiata da Bendzius e poi Dowe. L’ultima zampata è una tripla di Voigtmann che manda Milano all’intervallo avanti 39-38.

L’Olimpia prova subito a mettere le mani sulla partita, eseguendo con precisione. Riesce a prendere quattro punti di vantaggio, ma un paio di errori banali permettono a Sassari di rimanere aggrappata. Dopo quattro minuti a contatto, con due tri liberi di Robinson torna avanti. Milano risponde con la seconda tripla di Voigtmann e poi un jumper dalla media di Shields che le restituisce ancora quattro lunghezze di margine. Non dura niente: dal time-out di Bucchi, Sassari esce riavvicinandosi subito a meno uno. Shields segna un lungo jumper da due punti, Datome un fade-away dopo il gancetto di Hines che vale il momentaneo più sei. Sassari segna ancora due volte, torna a meno due prima che due tiri liberi di Datome chiudano il periodo sul 60-56 Olimpia.

Kevin Pangos arma la mano di Datome che dall’angolo firma il più sette. Sassari risponde con Bendzius in avvicinamento a canestro, poi su una palla rubata Shields in contropiede ripristina i sette di vantaggio per Milano con time-out immediato di Coach Bucchi. Dopo un antisportivo sanzionato a Datome, Sassari torna ad avvicinarsi. L’Olimpia con tanta energia riparte, con una tripla di Datome poi Shields che firma il più dieci. Due volte la Dinamo segna da tre, prima cn Kruslinpoi con Trejer, ma l’Olimpia tampona il momento difensivo complesso perché Napier replica con due tiri liberi e poi un’entrata al ferro. Ma arriva anche la terza tripla praticamente consecutiva, di Jones, che ricuce a meno cinque, poi diventano quattro con un’entrata di Dowe. Su un fallo in attacco di Napier, a 46 secondi dalla fine, Dowe mette anche i due tiri liberi del meno due. A meno 27 secondi, Napier in una serata di squadra terribile dalla lunetta, sbaglia i due tiri liberi. L’Olimpia però controlla il rimbalzo. A 14 secondi dalla sirena, Napier va a prendersi il fallo che lo riporta sulla linea. Questa volta fa 2/2 a scava quattro punti per l’Olimpia. Bendzius fa 1/2 dalla linea. A 11 secondi dal termine, Billy Baron centra i suoi tiri liberi e l’Olimpia chiude 80-75.

Il tabellino di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Banco di Sardegna Dinamo Sassari 80-75

