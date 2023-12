Olimpia Milano, la decisione della Società sul futuro di Ettore Messina

"Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026". Lo comunica sul sito ufficiale del club il presidente del cda dell'Olimpia Milano, Leo Dell'Orco, confermando così la fiducia all'allenatore nonostante un record di 5 sconfitte in 10 gare, ieri il ko a Sassari contro la Dinamo, che salgono a 13 con l'Euroleague.

L'accordo, secondo quanto riporta l'ANSA, è stato in realtà siglato qualche mese fa, nel periodo in cui Milano ha conquistato scudetto e terza stella, a prolungare un contratto in scadenza nel 2024, ma annunciato solo oggi.

Una mossa in contrasto con le insistenti voci che darebbero Messina in odore di dimissioni dal ruolo di coach

Le stesse voci di dimissioni di Messina inclurebbero la permanenza del coach di Olimpia Milano nel ruolo di di presidente delle operazioni basket. Milano è attesa intanto da una settimana cruciale: la doppia trasferta in Euroleague (domani a Monaco con il Bayern, giovedì a Belgrado con il Partizan) e domenica la sfida casalinga in Lba contro la Virtus Bologna.

Partite da affrontare senza Mirotic, ai box a tempo indeterminato per una tendinopatia.