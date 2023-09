Olimpia Milano, nella notte di Spanoulis rimonta da meno 15 e batte l'Olympiakos

In una notte emozionante, l'Olimpia Milano ha partecipato alla "Night of the Legend", la cerimonia con cui l'Olympiacos ha proceduto al ritiro della maglia numero 7 di Vassilis Spanoulis, attualmente il primo realizzatore ogni epoca di EuroLeague, due volte vincitore del titolo europeo con la squadra biancorossa. Lo comunica il club attraverso il proprio sito ufficiale.

Il general manager Christos Stavropoulos, che ha lavorato per anni con Spanoulis, e Kyle Hines, presente in ambedue i trionfi europei di Spanoulis, hanno omaggiato il leggendario giocatore greco con una targa che ritrae il numero 7 e una dedica personalizzata "ad un giocatore di incredibile talento che ha influenzato una generazione di atleti e tifosi con la sua creatività, longevità, le giocate vincenti, ma soprattutto è stato oltre che un avversario rispettato un avversario di classe". Poi è stato tempo di parquet con l'amichevole con l'Olympiakos.

E' stata una vera amichevole, va detto, per celebrare la carriera di un grande campione e si è giocato solo tre periodi, per proteggere i roster dalla stanchezza, ma l'Olimpia ha colto una vittoria di prestigio al Pireo, 57-50, rimontando da meno 15 e sopravvivendo ad un primo periodo opaco e complicato dai falli.

Dopo otto minuti, però, ha giocato bene sui due lati del campo, trascinata da Shavon Shields, sorretta difensivamente da Devon Hall, e confortata per tutta la gara dalla presenza offensiva di Giordano Bortolani. Suo dall'angolo il canestro del sorpasso definitivo nel terzo periodo. Poi Kevin Pangos ha fatto il "closer" gestendo i ritmi e mandando a canestro i compagni per chiudere la partita in grande crescita.

LA PARTITA (Fonte Olimpia Milano)

Si gioca in un clima surreale perché tutta l'energia della serata è risucchiata dalle celebrazioni precedenti e le squadre sono anche state ferme per un'ora ad osservare la cerimonia. In più per l'Olimpia, molto corta nel roster, la situazione si complica con i due falli immediati fischiati a Kevin Pangos. L'Olympiacos si sblocca invece con l'ingresso di Luke Sikma e qualche canestro da tre. Il vantaggio tocca i 15 punti, poi sono 11 alla fine del primo periodo, 20-9. L'Olimpia approccia meglio il secondo quarto, poi però i problemi di falli si moltiplicano. Arrivano il secondo di Kyle Hines e poi anche di Nikola Mirotic. Con un roster ridotto, i falli sono un ostacolo difficile da soverchiare. Il margine torna a quota 15. L'Olimpia si rimette in moto, con Pangos in regia, su due canestri in transizione, uno di Bortolani da fuori e uno di Shields in entrata. Dopo il time-out di Coach Bartozakas, segnano da tre consecutivamente ancora Shields e Bortolani. Improvvisamente, Milano torna a meno cinque, poi a meno quattro su un gioco da tre punti completato da Shields, subito prima del terzo fallo fischiato a Pangos. Alla fine, l'Olympiacos ripristina otto punti di vantaggio sul 37-29.

Shavon Shields, otto punti nel secondo quarto, 15 alla fine

Nel terzo, e ultimo, quarto, l'Olimpia, sempre trascinata da Shields, entrata e fallo più tiro dalla media, torna a contatto. Dopo quattro minuti, su una tripla di Mirotic, mette anche la testa avanti. Nei successivi tre minuti la gara diventa un botta e risposta. L'Olympiacos si affida ai missili di Alec Peters. Milano replica con due liberi di Poythress, poi la tripla di Bortolani che vale il nuovo sorpasso e quindi due assist consecutivi di Pangos per appoggi facili di Kyle Hines. L'Olimpia allunga, con Pangos a dettare i ritmi e ancora Bortolani a rispondere presente. La difesa genera anche dieci punti di vantaggio, poi finisce con un notevole 57-50.

L'Olimpia torna da Atene con buone indicazioni e si appresta adesso a recuperare cinque dei sette assenti (l'Olympiacos era senza Milutinov, Williams-Goss e McKissic) in vista della Supercoppa del prossimo fine settimana a Brescia. Giordano Bortolani, 10 punti in 21 minuti

IL TABELLINO

Olympiacos Pireo-EA7 Emporio Armani Milano 50-57 (20-9; 17-20; 13-28)

Olympiacos: Walkup 7, Canaan 5, Lountzis 1, Larentzakis 5, Papas 8, Papanikolau 5, Peters 13, Sikma 6, Tanoulis.

Olimpia: Poythress 6 (1/3, 4/4 tl), Bortolani 10 (2/3 2pt, 2/5 3pt, 2 rec), Pangos 7 (1/5, 4/4 tl, 4 a), Stojanovic 2 (1/2), Kamagate (0/1), Hall 4 (1/4, 4 r, 4 a), Caruso, Shields 15 (5/7 2pt, 1/3 3pt), Mirotic 9 (2/4 2pt, 1/4 3pt, 6 r), Hines 4 (2/2, 3 r)