LBA, Messina inquadra la finale Scudetto: "La nostra rivalità come Lakers-Celtics"

Venerdì 9 giugno iniziano le LBA Finals UnipolSai 2023 del campionato italiano di Basket maschile. A sfidarsi, per il terzo anno consecutivo, l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Si comincia, alle 20.30, al Mediolanum Forum, dove si giocherà anche la gara 2, alle 18 di domenica 11 giugno.

Le squadre si trasferiranno poi a Bologna per le gare 3 e 4, mercoledì 14 e venerdì 16 giugno, entrambe alle 20.30, e le eventuali gare 5, 6, e 7 si giocheranno rispettivamente a Milano, Bologna e poi di nuovo Milano.

L'evento è stato presentato questa alla torre dell'Unipol, a Bologna, da Umberto Gandini, presidente della Lba, Giovanni Petrucci, presidente della Fip, Luca Baraldi, ad della Virtus Bologna, e Christos Stavropoulos, direttore generale dell'Olimpia.

La squadra allenata dal coach Ettore Messina, che si è guadagnata la prima posizione nella stagione regolare, partirà con il vantaggio del campo. E proprio Coach Messina alla vigilia del match ha presentato i temi della sfida. Ecco le sue parole secondo quanto riportato dall'Ufficio Stampa dell'Olimpia Milano.

“Mi aspetto una serie molto equilibrata, in cui è impossibile fare previsioni sull’esito. Tra noi e la Virtus esiste una rivalità che mi ricordo quella tra Lakers e Celtics degli anni ’80 che ebbe un ruolo decisivo nel rilanciare la NBA, non solo per lo spettacolo in campo, ma anche per la visibilità del movimento e la grande qualità dei giocatori".

E ancora: "Le piccole cose decideranno le singole partite a cominciare da Gara 1, che oggi ha tutta la nostra attenzione, quindi principalmente difesa e rimbalzi per non dipendere troppo dalle percentuali di tiro. Affrontiamo questa finale con umiltà, sapendo di aver perso quattro volte su cinque contro Bologna, ma con la fiducia generata dalla qualità di gioco espressa durante i playoff".

"Continuando a giocare con coesione e coraggio - conclude Messina - tenteremo di ottenere il risultato che desideriamo per la proprietà, per noi stessi e per il pubblico che ci ha sempre sostenuto, in particolar modo in questi playoff”.

LO SPOT DI PRESENTAZIONE DELLA FINALE OLIMPIA-VIRTUS