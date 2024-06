LBA, l'Olimpia cade a Bologna: la Virtus pareggia la serie Scudetto

La Virtus Bologna sistema le cose che non avevano funzionato due giorni fa, l'Olimpia Milano è meno precisa nel tiro alla distanza e la serie scudetto torna in parità: gara-2 finisce 72-64 per Bologna e da martedì si va a Milano sull'1-1.

Dopo il break conquistato da Milano nel primo atto, la Virtus era già con le spalle al muro ed era costretta a rimettere in equilibrio la serie per non regalare a Milano un doppio match point al Forum di Assago.

Missione compiuta con Shengelia protagonista (21 punti), anche se Banchi ha trovato nella pattuglia italiana due giocatori decisivi: Polonara che messo i canestri dell'allungo decisivo e Pajola, che ha segnato poco, ma ha fatto una marea di cose utili.

Milano ha trovato i 13 punti di Mirotic e Hall, ma meno precisione nel tiro da tre che era stata una delle chiavi della vittoria nel primo match: appannato Shields, che era stato il matador della prima partita.

Chiusa la prima parte, quella bolognese, della serie, si va a Milano per due gare dove la Virtus è obbligata a vincerne una per impedire all'Olimpia di cucirsi sulla maglia lo scudetto numero 31.

LA PARTITA

La gara comincia subito nervosa, con tanti errori al tiro. I primi a sbloccarsi sono Shengelia da una parte e Mirotic dall’altra. L’Olimpia assume il comando delle operazione con due triple consecutive di Tonut e Melli. Poi va avanti di quattro punti due volte.

La prima risposta di Bologna la firma Belinelli con un gioco da tre punti. L’Olimpia però impone la solidità della sua difesa e controlla bene i rimbalzi. Kyle Hines garantisce tanta energia e anche se le percentuale sono basse alla fine del primo quarto è 17-12.

All’inizio del secondo, Devon Hall firma un 5-0 personale. La difesa dell’Olimpia domina la partita almeno fino a quando non arriva il secondo fallo di Melli. Milano costruisce 13 punti di vantaggio con un jumper di Tonut. Ma quello è il momento in cui la difesa di Bologna sale di colpi.

L’Olimpia soffre un passaggio a vuoto, sia in attacco (interrotto solo da un gioco da tre punti di Shields) che in difesa dove sono Mickey e Polonara a creare i problemi maggiori soprattutto quando Milano non ha i migliori difensori interni sul parquet. Cinque punti consecutivi di Polonara generano il sorpasso così all’intervallo di una partita giocata a sprazzi Bologna è avanti 32-21.

Bologna tenta subito l’allungo cavalcando l’uno contro uno di Shengelia. Una tripla di Belinelli scava quattro punti di margine. L’Olimpia risponde con una tripla di Napier, una di Hall, un contropiede chiuso dallo stesso Hall. Così resta aggrappata all’avversario nonostante cinque minuti di difesa non solidissima. e il terzo fallo fischiato a Napier che costringe Coach Messina a cambiare la rotazione.

Un sottomano di Mirotic restituisce il vantaggio minimo all’Olimpia, poi diventa un botta e risposta. Arrivano un’entrata di Flaccadori e una tripla di Mirotic. Ma la partita nel terzo periodo appartiene a Shengelia, con il suo gioco dentro-fuori, che è ciò che scava il 55-51 Bologna dopo tre quarti.

L’Olimpia prova a ribaltarla all’inizio del quarto periodo con un parziale di 6-0 avviato da un jumper di Napier e prolungato da due palle rubate consecutivamente da Tonut e Shields. Il momento favorevole però non prosegue. L’Olimpia fatica sia a tenere le penetrazioni avversarie che a generare attacco soprattutto dopo il quarto fallo chiamato a Napier. Così scivola a meno cinque forzando il time-out di Coach Messina. Qui Bologna alza i toni sia in difesa che in attacco.

L’Olimpia non trova fluidità in attacco, ci mette solo tanta voglia. Il divario si allarga a quota nove. L’Olimpia trova una reazione con una tripla di Mirotic dall’angolo che la riporta a meno sei palla in mano. Ma è tutto qui. Vince la Virtus 72-64.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-64 (12-17, 20-14, 23-20, 17-13).

Virtus Bologna: Cordinier 9, Lundberg 4, Belinelli 8, Pajola 4 (10 ast, 7 reb), Mascolo n.e, Shengelia 21 (8 reb), Hackett 5, Mickey 11, Polonara 10, Zizic, Dunston, Abass. Coach Banchi.

Olimpia Milano: Bortolani n.e, Tonut 9, Melli 7, Napier 9, Ricci, Flaccadori 2, Hall 13, Caruso n.e, Shields 5, Mirotic 13 (7 reb), Hines 4, Voigtmann 2. Coach Messina.

