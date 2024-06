LBA, Olimpia-Virtus: come vedere in tv e in streaming gara 3 della finale Scudetto

Come succede spesso la serie per lo scudetto è diventata di fatto una serie al meglio delle tre partite. La differenza rispetto a quando è cominciata è che due di queste tre sono in programma a Milano. Ma è una situazione inedita rispetto agli ultimi anni quando la finale era al meglio delle sette gare.

Due anni fa l’Olimpia si appropriò del fattore campo dopo Gara 1 e vinse in casa due partite consecutive ma non erano quelle del titolo. In altre parole, si giocherà già da domani con un senso d’urgenza altissimo perché chiunque vinca avrà poi due match-point.

L’Olimpia si era trovata sull’1-1 già nella serie con Trento dei quarti di finale ma le due partite successive erano in trasferta. Bologna ha affrontato Gara 3 sempre sul 2-0. Le prime due partite hanno manifestato la superiorità delle difese sugli attacchi dopo che ambedue le squadre avevano espresso ben altra produttività nei due turni precedenti. L’Olimpia ha giocato 40 minuti di alto livello spezzati in due gare: gli ultimi 25 di Gara 1 e i primi 15 di Gara 2.

Bologna ha cambiato roster dopo la prima partita sottraendo un’ala piccola come Ognjen Dobric per inserire Jordan Mickey e aumentare la fisicità dentro l’area oltre che la profondità del settore lunghi.



L’Olimpia ha avuto in Devon Hall il giocatore più continuo (31 punti in due gare e cinque di fila in doppia cifra) ma le sue rotazioni sono state condizionate due volte dai falli, Nicolò Melli in Gara 1 e Shabazz Napier in Gara 2.

Tornike Shengelia è stato finora il più efficace con 37 punti totali e una condizione di forma altissima (erano stati 46 nelle ultime due gare di semifinale con Venezia). Ma a questo punto la serie sarà decisa da piccole cose e dettagli, forse prestazioni inattese. Intanto tutti gli occhi sono su Gara 3 in un’arena da tutto esaurito.

Olimpia Milano-Virtus Bologna: come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano. Palla a due martedì 11 giugno, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena. Arbitri: