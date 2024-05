LBA, l'Olimpia vince gara 3 a Brescia e vola in finale playoff. Messina: "Una serie giocata con personalità"

Partita fisica, partita da playoff, che l’Olimpia comanda 40 minuti su 40, vincendola 77-66. Brescia pareggia a inizio ripresa sull’onda lunga di un secondo periodo complicato, ma lì la replica è stata un parziale di 8-0. Da quel momento, la gara ha avuto un solo padrone.

L’Olimpia non è riuscita a finirla in modo definitivo, ma non ha neppure permesso all’avversaria di diventare minacciosa. La difesa questa volta è salita di tono: nel primo quarto ha concesso appena due canestri dal campo, soffrendo solo a tenere Brescia lontana dalla linea di tiro libero.

Dopo la straordinaria performance di Gara 1, Della Valle è stato tenuto sotto la doppia cifra ma soprattutto non ha avuto tante chance di accendersi. Ancora una volta, invece, è stato fondamentale il lavoro di Nik Melli su Miro Bilan, che ha racimolato punti soprattutto dalla lunetta. In attacco, l’Olimpia è partita correndo tanto in contropiede e abbinando il gioco dentro a quello perimetrale che alla fine è stato risolutivo come dicono le 14 triple.

Ci sono state due grandi fiammate di Devon Hall, una per tempo, un grande lavoro ai fianchi di Shavon Shields e i 16 punti di Nikola Mirotic nel secondo tempo. E nel momento del bisogno, Melli ha messo la tripla che ha davvero tagliato le gambe a Brescia. Adesso l’Olimpia è 2-0, ma la serie si trasferisce a Brescia per Gara 3, giovedì prossimo.

La Partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio sprint dell’Olimpia, con Melli (7 punti e 4 rimbalzi) e Napier (12 punti, 4/6 da tre) ad aprire il fuoco dal perimetro e Tonut a concretizzare il recupero dello 0-7, prima che una tripla di Cournooh (12 punti) e un jumper di Della Valle (7 punti e 8 assist) riportino subito i padroni di casa sul -2.

Grazie alle combinazioni tra Mirotic (14 punti e 6 rimbalzi) e Melli, gli ospiti premono comunque ancora sul pedale dell’acceleratore, prima che altre due bombe di Cournooh e Della Valle arginino il talento di Napier (13-15). Il festival delle triple viene poi proseguito da Gabriel (15 punti e 4 rimbalzi) e soprattutto Shields (14 punti) e Hall, quest’ultimo autore poi anche dell’appoggio rovesciato che vale il nuovo +7 biancorosso (16-23).

Con un bel gioco da tre punti di Voigtmann, l’EA7 Emporio Armani porta il suo vantaggio in doppia cifra, una tripla con fallo subito di Massinburg (21 punti, 5 assist, 4/6 da tre) accende il PalaLeonessa A2A ma due canestri dall’arco di Ricci (16 punti, 4 rimbalzi e 4/6 da tre) chiudono al meglio un super primo quarto biancorosso sul punteggio di 21-32.

Un coniglio dal cilindro pescato da Massinburg e un solido Akele in uscita dalla panchina provano a non far perdere ulteriore terreno alla Germani, che però non riesce a trovare soluzioni a un infallibile Napier dall’arco (29-40).

Con le incursioni in transizione di Burnell, un super Massinburg e Cournooh, Brescia risponde all’inarrestabile flusso di triple biancorosse, proseguito anche da Mirotic e Tonut (35-47). Al termine del tempo, Napier e soprattutto Shields chiudono al meglio i 20’ iniziali meneghini, combinando per altre tre triple, toccando anche il +19 e mandando le squadre negli spogliatoi sul 39-56.

In avvio di ripresa, Brescia riesce a innescare efficacemente Bilan (10 punti, 10 rimbalzi, 21 di valutazione) e Cournooh nel pitturato per i canestri del -11 locale, prima che Milano si sblocchi con i comodi appoggi di Ricci e Mirotic valevoli il 45-60. Coinvolgendo ancora Bilan dal post-basso e grazie a una tripla di Petrucelli, la Germani scende al di sotto della doppia cifra di svantaggio, Mirotic di talento puro piazza allora l’appoggio a tabellone del 54-65 e Hines annulla gli effetti di una bomba di Gabriel con l’appoggio del nuovo +10 locale.

Dopo una tripla di Ricci e una penetrazione potente di Shields, l’asse Petrucelli-Cobbins ribadisce il -8 Germani ma il terzo quarto si chiude al meglio poi per l’Olimpia, dato che Voigtmann realizza un tap-in e soprattutto Hines batte la sirena con la tripla del 64-77.

Con Flaccadori e un’altra bomba, stavolta di Hall, l’Olimpia amplia ulteriormente il proprio vantaggio portandolo di nuovo sul +19 e stavolta Brescia non ha più la forza e le energie per tentare una rimonta. Gli ultimi guizzi di orgoglio soprattutto di Massinburg, infatti, vengono agilmente tenuti a bada da Mirotic e compagni. Finisce 86-96

Messina: "La quarta finale consecutiva non è un risultato scontato"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Brescia: “Vorrei dire due cose, complimentarmi con Coach Alessandro Magro per questa bellissima stagione, che hanno comandato praticamente per tutta la regular season, ed è bello aver giocato una partita di questo livello davanti a Roberto Baggio, che per tutti noi italiani rappresenta tantissimo non solo per le sue qualità di giocatore ma anche per come si è sempre distinto e per quello che ha sempre detto".

Quarta finale consecutiva - "Spero si sia divertito nonostante la sconfitta di Brescia. Ovviamente, è stata una serie che abbiamo giocato con grande personalità, con coesione difensiva e tanta voglia di passarci la palla che è quanto serve per vincere partite come questa. Battere Brescia 3-0 non era facile, non se lo aspettava forse nessuno, per cui siamo contenti. Soprattutto, siamo cresciuti nella serie come siamo soliti fare., nonostante gli acciacchi di Shields che gioca con minutaggio ristretto e contiamo di recuperare al meglio per la finale. Tutti hanno dato tanto e si sono aiutati. Aver conquistato la quarta finale consecutiva non è un risultato scontato, per cui siamo molto contenti".

Voigtmann - "Credo sia un risultato importante dopo una stagione complicata. Avevamo scelto di giocare con una guardia in più come Billy Baron: dopo il suo infortunio è stato molto bravo e professionale Johannes Voigtmann che si è fatto trovare pronto. E’ stato molto importante per ovviare poi alla perdita di una guardia il rendimento di Stefano Tonut, che ha giocato bene tutto l’anno. Poi è cresciuto tanto Diego Flaccadori e quando Pippo Ricci gioca così per noi è tutto più facile. Con il rientro di Voigtmann, Ricci ha spazio solo da 3 e per lui non è facile, ma quando lo fa con serenità allora abbiamo grandi benefici. Adesso si azzera tutto. Ci aspetta un’altra finale che sarà durissima. Ci prepariamo e contiamo di essere al meglio possibile per giovedì”.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-96 (21-32, 18-24, 25-21, 22-19).



Germani Brescia: Gabriel 15, Bilan 10 (10 reb), Burnell 4, Massinburg 21, Tanfoglio n.e, Della Valle 7, Petrucelli 5, Cobbins 7, Cournooh 12, Pollini , Akele 5, Porto n.e. Coach Magro.



Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 5, Melli 7, Napier 12, Ricci 16, Flaccadori 4, Hall 14, Caruso, Shields 14, Mirotic 14 (6 reb), Hines 5, Voigtmann 5 (7 reb). Coach Messina. Note: 54.3-56,7% tiri da due punti, 46.2-50% tiri da tre punti, 75-66.7% tiri liberi, 27-36 rimbalzi, 19-18 assist, 11-13 palle perse, 5-4 palle recuperate.

Gli highlights