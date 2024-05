LBA, Milano passa a Trento e chiude la serie. Messina: "Decisivi coesione e difesa"

Nei due quarti centrali l’Olimpia si impossessa della partita, soprattutto la difesa che concede 21 punti a Trento. Così i 45 punti prodotti dall’attacco, senza necessitare di protagonisti ma ripartendo le responsabilità e trovando abbastanza da tutti, ribaltano il meno uno del periodo iniziale consentendo a Milano di dominare Gara 4 (87-69) e conquistare la decima semifinale consecutiva.

Importante aver vinto tre gare consecutive di cui due in trasferta anche senza il principale realizzatore della squadra, Shavon Shields. Shabazz Napier, con un occhio semichiuso, è stato il primo a entrare n ritmo. Gradualmente l’hanno seguito gli altri e l’Olimpia ha chiuso un’altra partita di buonissima fattura, Gara 1 di semifinale contro Brescia è in programma sabato prossimo all’Unipol Forum

MESSINA: "UNA SERIE CON TANTI SEGNALI SIGNIFICATIVI"

“Complimenti a Trento, per la sua ottima stagione e le tante partite vinte - Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Gara 4 - Noi dopo la sconfitta di Gara 1, abbiamo giocato tre partite molto buone in termini di coesione e voglia di aiutarsi. Poi nelle due gare di Trento anche la difesa è stata eccellente. Nei due quarti centrali la difesa ci ha garantito rimbalzi e possibilità di correre in contropiede Questo è quello che ha scavato il break".

"Noi, dopo un inizio di serie scadente, abbiamo giocato una serie che ci ha dato tanti segnali significativi. Adesso siamo dove volevamo essere e ci prepariamo a giocare una semifinale difficile, sperando di recuperare Shavon Shields. Trento è una squadra che schiera tanti tiratori sul perimetro e ti attacca tantissimo in penetrazione. Questo tipo di gioco ci ha creato problemi soprattutto quando oltre ad avere giocatori in grado di segnare da fuori hanno segnato tanto in penetrazione".

"Brescia è una squadra differente, gioca molto di più in post basso, ma noi dobbiamo fare come in queste due gare, giocare di squadra, aiutarci e togliere qualcosa all’attacco avversario. Dobbiamo portare in campo la stessa coesione, lo stesso atteggiamento, sapendo che tecnicamente dovremo fare cose differenti. Sarà una serie complicata, perché loro hanno guidato la classifica quasi tutto l’anno e a questo punto chiunque sia qui pensa a vincere lo scudetto”

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita equilibrato, con Hommes, Baldwin (15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) e Biligha (9 punti) a sorprendere la difesa avversaria in taglio mentre le giocate individuali di Tonut (9 punti), Mirotic (7 punti) e Hall (8 punti) rimettono avanti l’Olimpia (6-7). Dopo un comodo appoggio realizzato da Melli (13 punti, 10 rimbalzi, 22 di valutazione), Alviti (15 punti e 5 rimbalzi) e Napier (14 punti) si scambiano delle comode triple e proprio il numero 13 prova a lanciare l’allungo Olimpia in contropiede sul +5.

Con i guizzi sulle due metà campo di Alviti ed Ellis, oltre che con uno spettacolare alley-oop tra Hubb (9 punti e 4 rimbalzi) e Cooke Jr. (8 punti e 7 rimbalzi), la Dolomiti Energia riesce anche a sorpassare gli avversari, prima che una bomba di Napier e un recupero di Flaccadori (7 punti) ristabiliscano il vantaggio Olimpia (15-19). Al termine del quarto, Alviti e soprattutto Hubb sfruttano il loro atletismo sia al ferro che dall’arco, facendo così rimettere la testa avanti alla propria squadra contro Voigtmann (10 punti e 4 rimbalzi) e compagni (22-21 dopo 10’).

Grazie ai muscoli di Voigtmann e Ricci (9 punti) e a una bella tripla di Hall, l’EA7 Emporio Armani prova a spingere ancora sul pedale dell’acceleratore ma un ottimo Alviti, sia al ferro che da assistman per il tiratore Baldwin, e un jumper di Mooney permettono l’ennesimo sorpasso nel match (29-28). Sfruttando poi ancora la presenza a rimbalzo in attacco di Melli e Voigtmann e soprattutto le accelerazioni di Napier, Milano piazza poi un break di 0-8 interrotto solo dall’assist di Hommes per la comoda schiacciata di Cooke Jr. (31-36). Al termine del tempo, Hines sigla il gancio del -7 e poi Mooney firma il tiro libero che chiude i 20’ iniziali di partita (32-38).

Una bella tripla di Melli e un gran gioco da tre punti di Hall spingono subito l’EA7 Emporio Armani con un vantaggio in doppia cifra, prima che una tripla di Baldwin e una schiacciata comoda di Biligha cerchino di tenere i padroni di casa in scia a Tonut e compagni (39-47). Con un super canestro dal post-basso di Mirotic e un’incursione di Flaccadori, Milano prende decisamente il largo e poi sia Ricci dall’arco che l’asse Voigtmann – Hines nel pitturato fanno volare l’Olimpia addirittura sul +23.

I liberi segnati da Hommes chiudono il lungo break di 0-15 a favore degli ospiti ma Tonut in penetrazione e Voigtmann al ferro sigillano il super terzo quarto dei biancorossi sul punteggio di 43-66. Nell’ultimo periodo, le incursioni di Ellis e Baldwin cercano ancora di rendere il passivo meno amaro ai bianconeri ma i canestri dei versatili Melli e Voigtmann e i liberi di Napier chiudono con grande anticipo la contesa, portando il vantaggio biancorosso anche sul +23. Grazie agli orgogliosi Alviti e Cooke Jr., infine, la Dolomiti Energia accorcia comunque le distanze e chiude sul 69-87.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 69-87. (22-21, 10-17, 11-28, 26-21).

Aquila Trento: Ellis 4, Hubb 9, Alviti 15, Niang n.e, Conti, Forray, Cooke 8 (7 reb), Diarra, Biligha 9, Mooney 3, Hommes 6, Baldwin 15. Coach Galbiati.

Olimpia Milano: Lo 1, Bortolani 2, Tonut 9, Melli 13 (10 reb), Napier 14, Ricci 9, Flaccadori 7, Hall 8, Caruso 3, Mirotic 7, Hines 4, Voigtmann 10. Coach Messina.

GLI HIGHLIGHTS