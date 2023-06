L'Olimpia Milano sfrutta il fattore campo e porta la serie sul 3-2

L'Olimpia Milano si impone per 79-72 sulla Virtus Bologna in gara 5 della finale Scudetto LBA 2022-2023. La squadra allenata da Ettore Messina conduce ora per 3-2 nella serie con la possibilità di chiudere il discorso in gara 6 a Bologna tra 48 ore o eventualmente di giocarsi il tutto per tutto in gara 7 in casa.

In un Forum di Assago tutto esaurito, protagonista assoluto l'ala di Milano Shields autore di 22 punti. Ottima partita anche di Melli con 13 punti e 12 rimbalzi. Non bastano alla Virtus i 17 punti di Belinelli e i 14 di Cordinier.

La partita - L'Olimpia comanda dal 2' ma che chiude solo nel finale con una serie di canestri in isolamento di Shields che realizza gli ultimi 4 canestri dal campo di Milano e 9 degli 11 punti con cui la squadra di Messina allunga dal 65-61 al 76-70.

E' una Virtus che ci prova fino alla fine: non si piega di fronte a tre sgasate di Milano (56-43) con un 11-0 firmato Hackett (12) e Belinelli (17). Ma l'ingresso di Biligha dà a Milano una linfa di nuova energia, decisiva in difesa per contrastare la rimonta degli avversari, appiedati da una partita molto negativa di Teodosic (0 e -13 di plus/minus).

L'opera la completano Melli (13 e 12 rimbalzi), Baron (12) e Napier (12 e 5 assist). Ora gara 6, con due squadre molto stanche: Milano per appuntarsi sul petto la propria terza stella, Bologna per allungare la serie al decisivo ultimo atto

Il tabellino di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna 79-72. Parziali: 26-24, 16-13, 17-17, 20-18

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut n.e, Melli 13, Baron 12, Napier 12, Ricci 5, Biligha 4, Hall 2, Baldasso, Shields 22, Hines 3, Datome 3, Voigtmann 8 All: Messina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14, Mannion n.e, Belinelli 17, Pajola 7, Jaiteh 9, Shengelia 2, Hackett 12, Mickey 6, Camara n.e, Ojeleye 5, Teodosic, Abass All: Scariolo