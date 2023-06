Olimpia Milano è tutto vero: ecco la terza stella

L'EA7 Emporio Armani Milano si conferma Campione d'Italia. L'Olimpia di coach Messina si è infatti aggiudicata gara 7 della serie di finale scudetto con la Segafredo Bologna, vincendo sul parquet casalingo del Forum di Assago per 67-55.

I lombardi chiudono per 4-3 la serie tricolore con le Vu Nere di Scariolo grazie al l'esperienza e alla serata di grazia di Gigi Datome, autore di 16 punti, e vincono la partita dopo essere stati in controllo dall'inizio alla fine Non bastano, invece, alle Virtus i 13 punti messi a segno da Tornike Shengelia.

Esplode così di gioia un Mediolanum Forum di Assago tutto esaurito. L'Olimpia si cuce sul petto il 30esimo scudetto della propria storia che vale la terza stella. Arriva così anche il sesto tricolore in carriera per coach Ettore Messina. E' il primo bis scudetto dal 1987, quando Peterson era al timone dell'Olimpia

La partita - Il primo montante lo assesta Datome, premiato come mvp: 10 punti nel primo quarto (16 totali) e dimostrazione di avere una certa confidenza con le partite più calde, dopo aver anche deciso un anno fa gara6. "Vivo per giocare gare come queste - spiega il capitano azzurro -, complimenti alla Virtus che si è dimostrata un avversario di grande livello"

Il secondo colpo lo sferra Hines che giganteggia nei pick and roll e conclude per 4 volte al ferro prima dell'intervallo. Datome-Hines: 71 anni in due (e per questo forse all'ultimo ballo), 21 dei 38 punti in avvio di Milano.

La classe non conta le primavere che scorrono. In tutto questo la Virtus è all'angolo - segna appena 6 punti in 9' -, chiusa lì da una difesa che occupa l'area e la sfida a tirare da fuori: c'è chi sfrutta la cosa (Shengelia, 13, con 2/3), c'è che invece chi spara a salve, come Cordinier (1/7), Belinelli (0/6) e a lungo Teodosic (10, con 3/9, ma aveva iniziato 1/6) per un 8/32 complessivo.

Sarà la chiave di tutto. Nella ripresa il copione non cambia: Bologna continua a litigare con il ferro e resta inchiodata a 2 punti realizzati - dal solito Hackett - nei primi 9' e a 5 complessivi nel terzo periodo (record negativo nella storia delle finali). Milano è a +14 (48-34) nella bolgia del Forum, nonostante uno Shields da 10 punti ma 3/14 (con 5 assist e 5 rimbalzi).

Scariolo prova prima il quintetto offensivo - con Teodosic e Belinelli in campo contemporaneamente -, poi con i 4 piccoli e va con la zona: il risultato è un 5-0, cancellato subito da 5 in fila di Napier (ai primi canestri dal campo).

La stoppata di Datome - fasciato sulla tempia per un taglio e con un dito sistemato dopo una lussazione - su Belinelli rappresenta l'immagine di una gara a senso unico, griffata nel finale da Baron (11, 9 negli ultimi 5').

"I campioni dell'Italia siamo noi", urla un popolo, che potrà appuntarsi al petto un altro scudetto. Molto invece ci sarà da discutere in casa Virtus, a partire della posizione di Scariolo (potrebbe essere sostituito dal ct azzurro Pozzecco, nel doppio ruolo) e di Teodosic (che potrebbe tornare a casa, alla Stella Rossa).

Il tabellino di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna 67-55. Parziali: 21-9, 17-20, 10-5, 19-21

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO: Melli 4, Baron 11, Hall 2, Shields 10, Hines 8, Tonut, Napier 8, Ricci 6, Biligha, Baldasso ne, Datome 16, Voigtmann 2. Allenatore: Messina.



SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 3, Jaiteh 5, Ojeleye 5, Teodosic 10, Cordinier 6, Mannion ne, Belinelli, Shengelia 13, Hackett 7, Mickey 6, Camara ne, Abass. Allenatore: Scariolo.

ARBITRI: Lanzarini, Mazzoni, Bartoli.



Tiri liberi: Milano 11/12, Bologna 9/14. Usciti per cinque falli: nessuno.