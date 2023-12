Milano combatte ma le assenze sono decisive e il derby lo vince Brescia

La Germani Brescia vince l'atteso big match contro l'Olimpia Milano, valido per la 14° giornata della Serie A UnipolSai della LBA di basket. Al PalaLeonessa finisce 72-64 per i padroni di casa.

Brescia è trascinata al successo dai 18 punti di Massinburg e dai 14 di Della Valle, non bastano a Milano i 18 di Napier. La Germani si conferma così da sola al vertice della classifica con l'undicesima vittoria stagionale, mentre l'Olimpia incassa la sesta sconfitta in campionato ma resta in zona playoff.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - In emergenza nel settore guardie, l’Olimpia ripropone il quintetto con Melli da 3 e l’inedita presenza di Kamagate accanto a Voigtmann. Milano usa la sua difesa e la precisione nell’esecuzione per tentare subito l’allungo con otto punti di Melli e sette di Napier nel 15-7 iniziale.

Brescia impatta su un gioco da quattro punti completato da Della Valle. L’Olimpia però anche con i cambi produce gioco. Segna due volte Hines e una Poythress. Alla fine del primo periodo è 18-15 Milano.

Il secondo periodo è simile. L’Olimpia impone la sua difesa anche con quintetti mai visti prima con Voigtmann impiegato anche da ala piccola. Non riesce più a segnare da fuori ma crea opportunità dentro, una anche con Caruso. Il vantaggio torna a toccare i sei punti ma solo per un attimo. Un altro fallo su tiro da tre di Della Valle riporta Brescia a meno uno.

L’Olimpia è un po’ in affanno in attacco alla fine del primo tempo. Incassa il sorpasso di Petrucelli, non trova la forza di rispondere ma continua a difendere e all’intervallo è sotto di un punto, 33-32.

L’Olimpia riparte eseguendo con lucidità in attacco partendo dal gioco in post basso di Voigtmann. Con lui e Melli, anche un alley-oop per Kamagate, l’Olimpia va avanti di cinque due volte. Ma è difficile con quintetti alti, pesanti e poco manovrieri, avere continuità. Il terzo fallo su tiro da tre subito da Della Valle riporta Brescia in linea di galleggiamento. Quando costruisce tre punti di vantaggio, Poythress impatta convertendo un gioco da tre punti.

Però non dura, Brescia va anche tanto in lunetta, molto più dell’Olimpia e dopo tre quarti è avanti 52-48. Nel quarto periodo, Brescia si chiude dentro l’area forzando il tiro da tre di Milano che non entra, un po’ perché non è serata un po’ perché oggettivamente la carenza di esterni genera poche buone opportunità dall’arco.

La difesa regge, ma per tre minuti e mezzo non si segna così Brescia vola a più dieci, 58-48. Dopo il time-out di Coach Messina, Shabazz Napier con le sue iniziative firma un parziale di 8-2 che comprende tre tiri liberi e un gioco da tre punti completato con il quale il margine scende a quattro punti con 4:57 da giocare. Dopo il timeout di Coach Magro, Brescia riparte con una tripla di Massenburg.

L’Olimpia risponde ancora con Napier, torna a meno tre. Poi ha la palla per il pareggio, ma l’intervento di Napier è considerato regolare. Non ci sono i tre tiri liberi, c’è invece la tripla di Bilan che scava sei punti di margine a 36 secondi dalla fine. Di fatto è la fine della partita. Finisce 72-64

Il tabellino e gli highlights

Germani Brescia – EA7 Emporio Armani Milano 72-64 (15-18, 18-14, 19-16, 20-16)

Germani Brescia: Christon 12, Gabriel 3, Bilan 13, Burnell 4, Massinburg 18, Tanfoglio NE, Della Valle 14, Petrucelli 5, Cobbins 1, Cournnooh 2, Akele 0, Porto NE. Coach: Magro.

EA7 Emporio Armani Milano: Poythress 11, Bortolani 3, Garavaglia NE, Tonut 0, Melli 13, Kamagate 3, Flaccadori NE, Hall 2, Caruso 2, Hines 6, Voigtmann 6, Napier 18. Coach: Messina.

Arbitri: Rossi M., Lo Guzzo C., Nicolini A.

Gli Highlights