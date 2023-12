L'Olimpia vince il corpo a corpo con la Virtus, Messina: "Vittoria che può darci fiducia"

L'Olimpia Milano supera sul filo di lana la Virtus Bologna per 82-80 nell'11/a giornata del campionato di basket di Serie A e prova ad uscire dalla crisi di risultati in cui era piombata. Olimpia trascinata da un eroico Melli, autore di 15 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Maodo Lo con 14 punti. Non sono bastati alla Virtus i 16 punti di un super Belinelli, uscito però nel finale per 5 falli. Milano interrompe una striscia di due sconfitte di fila in campionato e torna in zona playoff, mentre Bologna restta al secondo posto con Venezia alle spalle della nuova capolista Brescia.

La conferenza stampa di Ettore Messina

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sulla Virtus Bologna: “Per noi è un successo importate, visto il momento di difficoltà. Il pubblico ci ha sostenuto e dobbiamo ringraziarlo. Era una partita complessa, ci siamo trovato sotto 21-14, e lì tutta l’ansia è venuta a galla, poi con un quintetto aggressivo, alzando la difesa abbiamo ribaltato l’inerzia della partita finendo bene il primo tempo. Quando siamo andati in controllo sul più 12, abbiamo fatto come a Belgrado, abbiamo smesso di giocare e incassato il parziale. Per fortuna questa volta abbiamo tenuto, fatto le cose giuste nel finale di gara e vinto la partita. Adesso continuiamo a lavorare e speriamo di fare meglio. Sono stati importanti Flaccadori, Ricci che ha dato energia alla difesa, ha giocato una partita molto bella come anima, Bortolani ha segnato canestri importanti nel momento difficile del primo tempo. Lì Belinelli si stava riposando in difesa e ho messo lui per farlo lavorare un po’ di più. Poi Giordano è stato bravo a darci dei canestri. Nel finale, Melli ha fatto la giocata decisiva, a rimbalzo. Tante volte diamo per scontato l’apporto di un giocatore così, ma non lo è. Penso alla partita di Shields: dopo un periodo di gare eccezionali, oggi era fisicamente a terra. In questi casi o lo togli pensando che non sia serata o lo rimetti sperando che la sua classe vinca la partita. E’ stato così: lui è il primo a sapere di non aver giocato da Shields, ma alla fine se guardi le statistiche, rimbalzi, assist, 14 punti pesanti. Come si scacciano i fantasmi di questi break? Questa vittoria può darci fiducia. In generale, quando li subiamo il problema è scegliere quando tirare. Qualche volta lanciamo dei tiri senza aver eseguito passaggi, altre volte passiamo la palla una volta o due di troppo. Conosciamo il problema e cercheremo di eliminarlo. Un po’ alla volta. Il ritorno di Billy Baron, uno che non esita, può aiutarci tanto. Quei cinque minuti hanno macchiato una prova altrimenti molto buona. Nel finale siamo stati bravi a gestire meglio le situazioni decisive”.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - Bologna tenta l’allungo con due missili consecutivi di Belinelli ancora e di Polonara. Bologna costruisce sette punti di vantaggio. Poi l’Olimpia risponde con due tiri liberi e una palla rubata tutto di Devon Hall. Con lui, Bortolani e Flaccadori ricuce a meno due, 23-21 alla fine del primo quarto. All’inizio del secondo la Virtus tenta una fuga ulteriore trovando persino la tripla di Dunston con la quale scava ancora sette punti di margine.

La risposta arriva da Bortolani. Poi Abass ripristina sei punti a favore di Bologna. L’Olimpia questa volta replica con l’energia di Nicolò Melli. E’ lui convertendo un contropiede rifinito da Voigtmann a ridurre il divario ad un singolo punto. Sul possesso seguente, Flaccadori centra la tripla che riporta l’Olimpia avanti nel punteggio, sul 39-37. Un gioco da tre di Shengelia restituisce alla Virtus il vantaggio.

Qui Melli centra un solo tiro libero su due, ma Voigtmann brucia il tempo a rimbalzo e ancora Melli con una tripla genera tre punti che l’Olimpia conserva con una palla rubata da Flaccadori anche dopo il terzo fallo sanzionato allo stesso Melli (14 punti nel primo tempo). Alla fine della prima frazione è 48-44 Milano.

Giordano Bortolani

I tre falli costringono Melli in panchina all’inizio della ripresa. Ma con Ricci e Voigtmann come lunghi l’Olimpia resta aggressiva. Tre volte schizza a più 10, la prima con Voigtmann poi con Ricci e infine con una tripla di Maodo Lo dall’angolo. Su una palla rubata da Lo il vantaggio raggiunge i 12 punti sul 67-55. Ma è il momento più delicato perché Milano perde un po’ di lucidità in attacco, si fa travolgere dalle palle perse a incassa un 10-0 di parziale alimentato da due triple di Belinelli.

Alla fine del terzo ha due punti di vantaggio, 67-65. Una sfuriata di Jaleen Smith consegna la leadership della gara alla Virtus, tre punti avanti. Ma l’Olimpia nonostante lo 0-15 complessivo reagisce. Shields segna il canestro della parità e l’inerzia torna nelle ma i biancorosse. Il finale diventa punto a punto. Shields segna ancora, riemergendo da un terzo periodo complicato. Milano raggranella tre punti di margine, ma a 31 secondi arriva ancora la parità, siglata da Shengelia con un’azione di forza e rimbalzo d’attacco conseguente.

Sull’ultimo possesso offensivo vero dell’Olimpia, Melli corregge l’errore di Shields bruciando il tempo a tutti a rimbalzo e strappando due tiri liberi. Fa 1/2, ma è il vantaggio decisivo. L’Olimpia tiene sulla penetrazione di Lundberg, poi Shields centra i due liberi derivanti dal fallo tattico. Più tre, l’Olimpia spende il fallo su Hackett a tre secondi dalla fine. Sull’errore volontario sul secondo libero, la palla è schiaffeggiata via e l’Olimpia chiude vincendo 82-80.

Il tabellino e gli highlights

Olimpia Milano EA7 Milano-Virtus Bologna 82-80 21-23, 27-21, 19-21,15-15

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 14, Poythress 0, Bortolani 5, Tonut 0, Melli 15, Kamagate NE, Ricci 6, Flaccadori 10, Hall 8, Caruso NE, Shields 14, Voigtmann 10. Coach: Messina.



Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 4, Belinelli 16, Smith 7, Mascolo 0, Cacok 2, Shengelia 13, Hackett 9, Menalo NE, Polonara 3, Dunston 10, Abass 5, Cordinier 11. Coach: Banchi.

