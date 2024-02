L'Olimpia Milano passa a Pistoia, Messina: "Abbiamo ritrovato equilibrio sotto il ferro"

L’EA7 Emporio Armani Milano sbanca il PalaCarrara, batte l’Estra Pistoia e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Le triple di Varnado (20 punti) e Willis (17 punti) incendiano subito il PalaCarrara, Voigtmann ribatte però da sotto e combinando con Maodo Lo (9 punti), che sigla il gioco da tre punti del 9-7.

Un coniglio dal cilindro pescato da Moore (21 punti, 7 assist, 5 rimbalzi e 3 recuperi) e un altro jumper di Willis danno ancora una spinta ai padroni di casa, Voigtmann (11 punti e 10 rimbalzi) e Shields (17 punti) reagiscono in 1vs1 e il danese dal perimetro accorcia il gap sul 15-14.

Altre due bombe dell’infallibile Willis e un bel canestro di potenza di Varnado, successivamente, annullano gli effetti dei post-bassi vincenti di Voigtmann e Hines e la tripla dall’angolo di Ricci (9 punti e 6 rimbalzi) chiude i 10’ sul 24-21.

Questo canestro dall’arco dà il via ad un super break meneghino di 0-13, proseguito dalla pericolosità perimetrale di Tonut e le incursioni di Hall e Flaccadori, prima che Hawkins sblocchi l’Estra con la fondamentale tripla del 27-31.

Il ritorno sul parquet dei titolari della formazione toscana frutta subito anche una super schiacciata di Ogbeide ma il talento di Shields e Melli e la tecnica di Hines vale il nuovo +7 Olimpia (30-37). Al termine del tempo, Varnado manda a bersaglio una gran tripla ma le incursioni di un ottimo Maodo Lo valgono il nuovo massimo vantaggio EA7 Emporio Armani all’intervallo lungo (33-41).



L’asse Napier-Melli fa cominciare bene la ripresa agli ospiti, Willis e Hawkins ribattono comunque di carattere in situazioni dinamiche e una tripla di Varnado tiene comunque viva l’Estra (40-46). Successivamente, Moore si carica i padroni di casa sulle spalle con le sue iniziative in 1vs1 e l’assist per Varnado del -4, Napier e Shields comunque non si fanno trovare impreparati ma Willis torna a farsi sentire da tre punti realizzando la bomba del 50-53.



Due giocate di energia di Moore e Varnado, in seguito, completano il sorpasso di un’infuocata Pistoia, Voigtmann e Hall scuotono Milano con il gancio e i liberi del controsorpasso sul 56-57 e lasciano gli ospiti ancora avanti dopo 30’.

L’EA7 Emporio Armani trova poi in Hall un’ottima risorsa e assieme al concreto Ricci, ridà ossigeno agli ospiti, che si riportano sul +8. Moore interrompe lo 0-11 di break con un jumper e un’alzata per Ogbeide ma un’altra magia di Shields tiene avanti bene l’Olimpia (59-67 a 5’ dalla fine).

Dopo un facile contropiede chiuso da Voigtmann, Moore scuote la sua squadra con un gioco da tre punti ma Shields manda a bersaglio un’altra gran bomba e una schiacciata facile di Melli chiude la contesa. Le ultime gran giocate di orgoglio di Moore e Wheatle servono solo a fissare il risultato conclusivo sul 72-78.

IL COMMENTO DI MESSINA

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Pistoia: “Credo che abbiamo giocato una partita di buon livello contro una squadra che sta producendo una bella stagione. Ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene e costruito vantaggi significativi. Poi sono successe due cose importanti: nel terzo periodo come purtroppo succede ci siamo un po’ incartati, ma siamo stati bravi a limitare i danni; e nel quarto periodo abbiamo ritrovato un buon equilibrio andando a giocare sotto canestro, appoggiando la palla sui lunghi, arrivando al ferro. I momenti negativi sono quelli in cui abbiamo un comune denominatore che è la tendenza a restare sul perimetro, a tirare da tre, a giocare in isolamento o solo in pick and roll. Invece dobbiamo andare dentro come abbiamo fatto stasera contro una squadra che comunque ha giocato una difesa fisica, energica, mettendo sempre un corpo forte sui nostri giocatori migliori. Per cui siamo contenti di aver giocato una buona partita”.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

ESTRA PISTOIA-OLIMPIA MILANO 72-78 (24-21; 9-20; 23-16; 16-21)

ESTRA PISTOIA: Willis 17, Della Rosa, Moore 21, Metsla NE, Saccaggi, Del Chiaro, Stoch NE, Varnado 20, Wheatle 5, Hawkins 6, Ogbeide 3. All. Brienza

EA7 OLIMPIA MILANO: Lo 9, Bortolani NE, Tonut 3, Melli 6, Napier 5, Ricci 9, Flaccadori 4, Hall 8, Caruso NE, Shields 17, Hines 6, Voigtmann 11. All. Messina

GLI HIGHLIGHTS