LBA, l'Olimpia cade al PalaBarbuto: netta vittoria della GeVi Napoli

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

Reduce dal ko in Eurolega contro il Fenerbahce, Milano non riesce a ricaricare le energie ed esce sconfitta per 77-68 nel'anticipo contro Napoli valido per la 2/a giornata del campionato di basket di Serie A.

Campani trascinati al successo dai 17 punti del croato Zubcic e dai 16 con 10 rimbalzi dell'americano Owens. Non bastano all'Olimpia i 26 punti del solito incontenibile Mirotic. Primo ko stagionale in campionato per i campioni d'Italia, mentre Napoli raggiunge Brescia al comando della classifica a punteggio pieno.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - L'EA7 non ha l'energia di Istanbul. Napoli corre, tira, va in contropiede, Tarik Owens taglia con grande tempismo dentro l'area e usa il suo gioco aereo per fabbricare otto punti nel quarto iniziale e guidare la fuga. Le percentuali di Milano sono modeste, anche quando i tiri sembrerebbero buoni. Il vantaggio tocca i 14 punti, prima che l'Olimpia abbia un buon momento offensivo, con una tripla di Kevin Pangos e quattro punti di Mirotic. Il vantaggio torna fino a nove punti, dieci dopo il primo periodo sul 23-13.

Gradualmente, l'Olimpia entra in partita, alza la pressione difensiva, assume il controllo dei rimbalzi e in attacco usa meglio le proprie armi. Mirotic segna sei punti praticamente consecutive e riavvicina i suoi. L'Olimpia torna a meno tre su un canestro ravvicinato di Poythress e poi ancora su una tripla di Devon Hall. Coach Milicic spende due time-out praticamente consecutivi. Dopo il secondo, Napoli ripristina sette punti di vantaggio. Ma l'Olimpia finisce meglio il quarto. Arriva un'altra tripla di Flaccadori, poi un jumper dalla media di Hall che ristabilisce la parità all'intervallo, 35-35.

Nikola Mirotic

Napoli ritrova tutta la sua energia all'inizio della ripresa, gioca con la stessa velocità e precisione del primo periodo. Zubcic mostra tutte le sue qualità di tiratore. Quando commette il terzo fallo, il testimone lo eredita Jaworski. Il primo parziale è di 11-0 e contiene due time-out con cui Coach Messina prova ad arginare l'ondata. Su una tripla di Jaworski, Napoli ricostruisce il suo massimo vantaggio di 14 punti. In attacco, l'Olimpia deve affidarsi a Nikola Mirotic. Segna altri otto punti nel terzo periodo, ma servono solo per ridurre lo scarto a 11 punti, 58-47.

L'Olimpia per qualche minuto nel quarto periodo riesce a trovare l'energia per difendere, si avvicina fino a meno sei con una tripla di Pangos. Ci sarebbero le premesse per una volata corpo a corpo, ma dal time-out Napoli esce piazzando tre triple consecutive, le prime due di Jacob Pullen, fino a lì fermo a due punti. Il parziale è quello che chiude la partita. Finisce 77-68.

Il tabellino di GeVi Napoli Olimpia Milano 77-68

Gevi Napoli-EA7 Olimpia Milano 77-68 (23-13; 12-22; 23-12; 19-21)

Gevi Napoli: -

EA7 Olimpia Milano: -