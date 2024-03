L'Olimpia chiude la settimana imbattuta. Contro la GeVi Napoli arriva la terza vittoria su tre match

L’EA7 Emporio Armani Milano vince in volata contro la Generazione Vincente Napoli Basket nel rematch della 24ª giornata.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Flaccadori (10 punti) e Mirotic (21 punti e 23 di valutazione) aprono subito il fuoco dal perimetro per l’Olimpia, i tagli di De Nicolao ed Ennis (19 punti, 7 assist, 6 falli subiti, 23 di valutazione) sbloccano gli ospiti e poi una serie di Melli (19 punti, 12 rimbalzi e 26 di valutazione) nel pitturato valgono l’allungo iniziale sul 12-4 iniziale.

Grazie a una penetrazione di Ennis e soprattutto a due bombe consecutive di Zubcic (17 punti, 5/8 da tre, 4 rimbalzi), la Generazione Vincente si riporta sul -2 ma Hall (11 punti e 7 assist), con coppia di liberi a bersaglio e assist per il canestro con fallo subìto di Mirotic, non permette il sorpasso agli avversari (19-13).

Napoli comunque non perde la Trebisonda e argina la potenza di Poythress con il talento di Pullen (21 punti), il gran appoggio rovesciato di Sokolowski (9 punti e 4 rimbalzi) e il gioco da tre punti di Dut Biar che rimette l’equilibrio sul 22-20.

Sul finire del quarto, Poythress e Sokolowski si scambiano delle schiacciate ma quattro punti di Shields (18 punti e 8 rimbalzi, 20 di valutazione) ridanno più inerzia all’EA7 Emporio Armani (28-22 dopo 10’).

Flaccadori e Melli al ferro, in seguito, ribattono immediatamente al tiratore Zubcic e una bomba di Mirotic fa esplodere il Forum, rispedendo Milano sul +8 (35-27).

L’ottimo Melli, successivamente, porta l’Olimpia avanti anche in doppia cifra ma i partenopei non mollano la presa e, anzi, una magia di Pullen per il canestro con fallo subìto di Melli e un tiro da tre punti realizzato da Lever costringe coach Messina al timeout (38-32).

Il break della Generazione Vincente prosegue poi sino al 2-13, impreziosito dal post-basso di Sokolowski e dalle bombe di Pullen e Owens (10 punti e 4 rimbalzi) che valgono la parità a quota 40, prima che Mirotic sblocchi i biancorossi con la tripla dall’angolo del +3.

Il tempo, comunque sia, si chiude con un altro tiro in avvicinamento segnato da Pullen, che manda le squadre negli spogliatoi sul 43-42.



Zubcic inaugura la ripresa firmando dall’arco il sorpasso ospite ma Melli da sotto e Mirotic dal perimetro rimettono avanti l’Olimpia, prima che Owens dall’angolo piazzi la tripla e il taglio vincente del 48-52.

Con due bombe di uno scatenato Shields e un contropiede chiuso da Melli, Milano comunque rimette la testa avanti, prima che Pullen al ferro e una tripla di Sokolowski non facciano perdere morale alla Generazione Vincente (58-58).

In seguito, Ennis si carica Napoli sulle spalle con bomba da lontanissimo e incursione al ferro e poi Pullen firma il canestro del massimo vantaggio ospite sul +6 contro Flaccadori e compagni (60-66).



Sul finire del quarto, Pullen ribatte a Mirotic a cronometro fermo facendo allungare ulteriormente i campani sul +7, prima che Shields mostri il suo talento con la spettacolare bomba sulla sirena del 64-68.

Proprio il numero 31 dell’EA7 Emporio Armani, in seguito, apre l’ultimo quarto con una coppia di liberi a bersaglio, Flaccadori fa proseguire il break biancorosso con una gran tripla ma Pullen pesca il coniglio dal cilindro con la bomba da 10 metri del 69-71.



Grazie ad un appoggio di Pullen e alla presenza a rimbalzo in attacco di Melli, comunque sia, Milano torna sul +2 a 6’ dalla fine, prima che una bomba di Hall venga arginata dalle accelerazioni di Ennis del 76-74.

Successivamente, Hall resta attivissimo sulle palle vaganti, Ennis si mette ancora in proprio dal palleggio e poi un’uscita dai blocchi di Mirotic costringe coach Milicic al timeout (81-76 a 4’ dal termine).

Una bomba di Zubcic, in seguito, tiene viva Napoli, Hall però è glaciale nel subire fallo e realizzare i liberi del +4 ma un’altra iniziativa di Pullen tiene la Generazione Vincente nel match (83-81 con 120” sul cronometro).

Shields dalla lunetta rimette poi un possesso pieno tra le squadre, Pullen non ribatte dall’altra parte e Mirotic a cronometro fermo spinge via l’Olimpia sull’86-81. Entrando nell’ultimo minuto di partita, Melli non chiude la contesa dall’arco ed Ennis accelera dal palleggio e sigla il gioco da tre punti del -2 a 31” dal termine.

Nell’azione seguente, Shields sbaglia in penetrazione, Pullen fallisce il tentativo dall’arco della vittoria, Napoli cattura un rimbalzo in attacco e Zubcic piazza una bomba ma a sirena già suonata. Finisce 86-84.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET 86-84 (28-22, 15-20, 21-26, 22-16).

Olimpia Milano: Lo, Poythress 5, Bortolani 2, Miccoli n.e, Tonut, Melli 19 (12 reb), Flaccadori 10, Hall 11 (7 ast), Caruso n.e, Shields 18 (8 reb), Mirotic 21, Voigtmann. Coach Messina.

GeVi Napoli: Pullen 21, Zubcic 17, Ennis 19 (7 ast), De Nicolao 2, Owens 10, Sokolowski 9, Lever 3, Bamba n.e, Dut Biar 3, Ebeling, Grassi n.e. Coach Milicic.

GLI HIGHLIGHTS