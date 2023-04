LBA, Melli e Baron spingono l'EA7 Milano verso la vetta del Campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Tortona

La doppia doppia di Nicolò Melli e la grande prestazione realizzativa di Billy Baron consentono all’Olimpia di sbancare il campo della Bertram, 77-75 il finale, con un secondo tempo che difensivamente ha cancellato il primo. 46 punti subito nella prima metà di gara, 29 nella ripresa con Tortona all’assalto nella volata conclusiva. Lo riporta l'Ufficio Stampa dell'Olimpia sul sito ufficiale del club

L’Olimpia ha perso all’ultimo momento Devon Hall per un problema muscolare e ha scelto di tenere fuori Kyle Hines per turnover utilizzando Brando Davies. Shabazz Napier ha prodotto la giocata risolutiva stoppando il tiro del pareggio di Semaj Christon e poi convertendo i tiri liberi decisivi, come quelli centrati poco dopo da Billy Baron.

LA PARTITA – La gara è subito molto vivace, con attacchi più efficaci delle difese. Tortona prende cinque di vantaggio sul 10-5 quando JP Macura ha segnato tutti i punti della sua squadra. L’Olimpia risponde con due triple consecutive di Nicolò Melli e sorpassa per la prima volta sul 13-12. Poi guadagna due volte quattro punti di vantaggio con due jumper praticamente consecutivi di Shields. Tortona risponde ogni volta, con Christon, con Severini e anche una tripla di Radosevic. Alla fine del primo periodo l’Olimpia conserva solo un punto di margine sul 25-24.

Tortona segna a ripetizione in una sequenza di possessi che vale un parziale di 7-0 all’inizio del secondo quarto che la porta avanti 31-25. L’Olimpia si rimette in ritmo con una tripla di Kevin Pangos. L’Olimpia si avvicina a piccoli passi, con cinque punti di fila di Datone, poi due jumper dalla media di Biligha. Rientra fino a meno uno, perché con il bonus bruciato non riesce a rendere efficace la propria difesa. Semaj Christon ne approfitta, mette quattro tiri liberi consecutivi, poi conclude un contropiede scavando di nuovo sei punti a favore dei suoi. Negli ultimi possessi l’Olimpia sistema la difesa, ma segna solo su una penetrazione di Napier e ricuce a meno quattro, 46-42.

Dopo un canestro in entrata di Christon, l’Olimpia riparte con una tripla di Tonut, un canestro ravvicinato di Napier e un gioco da tre di Napier ancora, tornando avanti. Tortona risponde prima con Christon poi con Macura. Sotto di due, l’Olimpia genera un canestro da sotto di Melli su assist di Davies, poi una tripla di Baron e ancora due liberi di Baron. Il parziale dopo una palla rubata da Tonut è di 8-2 e vale il nuovo più quattro dopo nove minuti. Il dato negativo del periodo sono i quattro tiri liberi sbagliati che frenano l’allungo. 59-57 Olimpia dopo tre periodi.

Tre tiri liberi realizzati da Billy Baron e poi un jumper dalla media di Brandon Davies aprono cinque punti di vantaggio per l’Olimpia forzando il time-out di Coach Ramondino con otto minuti circa da giocare. Su una tripla di Baron, l’Olimpia tenta di scappare costruendo nove punti di vantaggio a metà del periodo. Tortona però risponde approfittando di qualche errore di Milano. Severini segna da tre, Daum dalla media e il vantaggio viene ridotto a due punti. Baron con un floater ne ripristina quattro di margine. Macura dalla lunetta ricuce ancora a meno due. Su una palla persa Christon va a canestro per pareggiare. Napier vola e arriva a stopparlo. Poi prende fallo e mette i due liberi del più quattro a 19 secondi dalla fine. Lo stesso fa Billy Baron con 12 secondi da giocare. Finisce 77-75 per l’Olimpia.

Il tabellino di Bertram Yachts Derthona Tortona-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano 75-77

