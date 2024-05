LBA, una tripla di Melli regala la vittoria all'Olimpia. Messina: "Ripristinare i giusti equilibri"

A 1.2 secondi dalla fine la tripla dall’angolo di Nicolò Melli certifica la vittoria dell’Olimpia, 73-72, dopo una lunga rimonta, coronata una volta a metà del quarto periodo ma poi da ricostruire nella volata conclusiva. Cremona ha avuto un’ultima chance al buzzer ma Melli ha cancellato anche questa possibilità con la stoppata risolutiva.

L’Olimpia ha faticato, è partita ad handicap, non ha trovato grande continuità né in attacco né in difesa, ma è riuscita a vibrare la zampata decisiva e salvare il secondo posto in classifica, nella serata in cui è rientrato Nikola Mirotic, non infallibile, ma autore di 25 punti in 21 minuti.

“Vorrei fare i complimenti al Signor Vanoli, Coach Cavina e tutta Cremona per una grande stagione. Hanno espresso qualità di gioco, coesione, mentalità - Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Cremona: - Un anno che vale più della semplice salvezza. Noi ci siamo complicati la vita con un avvio pessimo, sia in attacco che in difesa che ci ha costretto a inseguire tutta la partita. Essere rimasti lì, a lottare fino alla fine lo considero un fatto positivo, nonostante le tante difficoltà incontrate".

E ancora: "Alla fine, abbiamo vinto con alcuni possessi difensivi decisivi oltre che alle giocate individuali di qualcuno soprattutto il canestro ovviamente di Nicolò Melli. Loro erano leggeri, sono partiti segnando credo sei triple nel primo quarto, e a quel punto è diventato tutto difficile anche perché non avevamo gli equilibri soliti. Purtroppo, è la storia di questa stagione: un giorno fuori uno, un giorno fuori un altro e tutte le volte devi ricostruire certi equilibri come è avvenuto oggi con il ritorno di Mirotic. In qualche momento ci ha dato cose molto buone, in altre ci siamo trovati in difficoltà".

"Ora lavoreremo per trovare equilibrio fin dal primo possesso nella serie con Trento che ci aspetta. Prima della partita parlando con gli altri allenatori avevo detto che se non avessimo vinto di venti avremmo rischiato di perdere. Questo è quanto è successo - conclude Messina - Loro potevano entrare in campo un po’ appagati, sono situazioni in cui inconsciamente magari pensi a non farti male. Ma una volta partiti a razzo, la qualità del loro gioco, qui tra l’altro hanno battuto tutte le migliori, è emersa insieme alla voglia di chiudere la stagione con una grande vittoria. Alla fine poteva andare bene a loro come a noi”:

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Dopo un canestro dal post-basso in avvio di Caruso, McCullough (16 punti, 7 rimbalzi) si prende tutto il proscenio in avvio di partita mandando a bersaglio tre triple e il tiro libero dell’13-2 iniziale locale. A seguito di un botta e risposta dall’arco tra Napier ed Eboua (10 punti e 7 rimbalzi) e del backdoor vincente di Davis (10 punti e 4 assist) valevole anche il +13, Shields (15 punti e 5 assist) si iscrive al match con dei centri dalla lunetta e una bomba del rientrante Mirotic (25 punti, 7 falli subiti, 9/10 ai liberi, 27 di valutazione) mette in partita i biancorossi contro Lacey (10 punti e 5 assist) e compagni (20-12)

Al termine del quarto, Lacey piazza sei punti consecutivi di puro talento per il nuovo massimo vantaggio Vanoli sul +14, ma le accelerazioni di Shields e Mirotic permettono all’EA7 Emporio Armani di accorciare il gap sul 26-17 dopo 10’ di partita. Successivamente, l’Olimpia trova un ottimo Flaccadori in uscita dalla panchina, autore di cinque punti consecutivi e poi Shields con una bomba spegne gli effetti di un canestro di Eboua, rimettendo gli ospiti a un solo possesso di distanza (29-26).

Cremona non perde comunque il controllo della partita, dato che Lacey e McCullough continuano a smuovere la retina dalla lunga distanza e una tripla di Davis spegne gli effetti dei guizzi sulle due metà campo di Melli (7 punti e 7 rimbalzi) e Tonut (39-30). Al termine del tempo, comunque sia, Milano sfrutta ancora le abilità di Mirotic e Shields nel guadagnare falli e viaggi in lunetta, riavvicinandosi nel punteggio sul 39-35.

I biancoblu partono, tuttavia, con il piede giusto nella ripresa grazie ai centimetri di Eboua e Golden nel pitturato ma Mirotic - da sotto e con una tripla – annulla gli effetti di una bomba di Davis e un fade-away di Melli pareggia i conti sul 45-45. Il sorpasso dell’Olimpia è cosa fatta grazie a tre tagli consecutivi vincenti di un solido Ricci (8 punti) ma Zanotti con una tripla e soprattutto due siluri dall’arco di fila di Adrian (13 punti) ristabiliscono il vantaggio cremonese, prima che Hines regali ancora a Ricci un altro appoggio, che sigilla i 30’ iniziali di partita sul 54-53.

L’ultimo quarto si apre con una tripla di Mirotic e una tuonante schiacciata di Hall, Adrian però è infallibile dall’arco e, assieme a un gioco da tre punti di Zanotti, sigla il controsorpasso locale sul 62-60 a meno di 7’ dalla fine. Dopo un taglio vincente di Adrian e una bomba di Shields, entrambi gli attacchi faticano a superare le ottime difese avversarie e McCullough scioglie la tensione con la super tripla del 67-63 a 3’ dalla fine.

Una bella combinazione tra Melli e Shields, comunque sia, tiene in scia l’Olimpia, Davis e Piccoli dalla lunetta spingono anche Cremona sul +5 a 120” dal termine ma una tripla di Napier tiene ancora viva la contesa (70-68). McCullough e Shields si caricano poi sulle spalle i rispettivi attacchi ma non vanno a bersaglio, Eboua allora è bravo a correre dall’altra parte del campo e guadagnare i liberi del +4 locale ma Mirotic a cronometro fermo (dopo un errore di Davis) rimette Milano a stretto contatto (72-70 a 45” dalla fine).

Cremona si affida all’1vs1 di McCullough che però sbaglia in avvicinamento e allora l’EA7 Emporio Armani, muovendo efficacemente la sfera, trova Melli dall’angolo che insacca la tripla della vittoria. Restano ancora 1.2” da giocare ma il tentativo finale di McCullough viene stoppato da Melli. Finisce 72-73.

IL TABELLINO

VANOLI BASKET CREMONA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 73-72 (26-17, 13-18, 15-18, 18-20).

Cremona: Eboua 10, Adrian 13, Davis 10, Pecchia, Vecchiola n.e, Lacey 10, Piccoli 2, Mccullogh 16 (7 reb), Golden 5, Zanotti 6. Coach Cavina.

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 2, Melli 7 (7 reb), Napier 6, Ricci 8, Flaccadori 5, Hall 2, Caruso 2, Shields 15, Mirotic 25, Hines, Voigtmann 1. Coach Messina.

Note: 32.1-50%% tiri da due punti, 41.2-33.3% tiri da tre punti, 66.7-85% tiri liberi, 39-35 rimbalzi, 18-14 assist, 13-10 palle perse, 6-5 palle recuperate.

