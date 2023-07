LBA Mercato, l'Olimpia Milano piazza il colpo da maestro: ecco il play azzurro

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica dal proprio sito ufficiale di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con Diego Flaccadori. Il playmaker di Seriano ha deciso di uscire dal contratto che lo legava all'Aquila Trento per tornare a giocare in un'importante squadra di Euroleague.

L'ormai ex numero 12 bianconero aveva già giocato nella massima competizione europea con la maglia del Bayern Monaco tra il 2019 e il 2021

Diego Flaccadori è nato il 5 aprile 1996, playmaker di 1.93 centimetri inizia la sua carriera a Treviglio, in Serie A2, da cui è poi approdato a Trento prima della stagione 2014-2015 ad appena 18 anni facendo immediatamente il proprio esordio in Serie A.

Ha giocato cinque stagioni a Trento, incluse due finali scudetto, nel 2017 e nel 2018, prima di passare al Bayern Monaco nell’estate del 2019 e rimanervi due anni. Nel 2021 è tornato a Trento per giocare altre due stagioni.

Nel 2021-2022 ha segnato 15.4 punti a partita con 3.7 assist; nel 2022-2023 ha segnato 13.2 punti per gara con 3.2 assist. In EuroLeague, ha giocato 44 partite in due anni al Bayern Monaco. A Trento, ha giocato 77 partite di Eurocup in cinque stagioni. Nella stagione 2022/23 ha segnato 12.9 punti a partita con 4.6 assist di media.

“Flaccadori arriva a Milano nel momento giusto della sua carriera, giovane, motivato, ma già esperto. Negli ultimi due anni ha giocato tanto è bene sia in campionato che in Eurocup. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.

“Sono contentissimo, emozionato e carico di approdare all’Olimpia - dice Flaccadori - Provengo da un’esperienza che mi ha aiutato molto a costruire fiducia in me stesso e personalità. Penso sia il momento giusto per me di arrivare in una squadra così importante, non vedo l’ora di cominciare e di aiutare l’Olimpia a raggiungere i suoi obiettivi”,