LBA, l'Olimpia Milano cala l'asso: ingaggiato il campione del Barcellona

Colpo incredibile dell'Olimpia Milano, che in una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'ingaggio fino al 2026 di Nikola Mirotic, ala grande proveniente dal Barcellona.

"Sono felice - ha dichiarato il cestista classe '91 - di entrare a far parte di questa grande famiglia che è l'Olimpia Milano e di poter contribuire a rendere sempre più competitiva questa squadra e questa prestigiosa società. Cercherò di dare tutto il mio meglio per ricompensare la fiducia che il Signor Armani e il Presidente Dell'Orco mi hanno dimostrato. Sono anche molto contento di tornare a giocare per Coach Messina che ho incontrato quando ero agli inizi. Sono certo che la prossima sarà una stagione divertente e che i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi".

"Quando si è manifestata la possibilità di portare Nikola Mirotic a Milano, io e Leo Dell'Orco ci siamo detti che avremmo dovuto fare tutto il possibile, pur rispettando i nostri principi, per trasformare questa opportunità in realtà - ha sottolineato Giorgio Armani - Mirotic è un campione di provate qualità e una persona speciale. Siamo riusciti a conquistarlo grazie alla credibilità che in questi anni abbiamo costruito con il grande lavoro svolto tutti insieme dentro e fuori del campo. Portarlo all'Olimpia è un regalo che i nostri tifosi apprezzeranno ed è una grande opportunità per tutta la squadra. Siamo anche convinti che Mirotic si sentirà a casa qui con noi e, come altri campioni prima di lui, sarà felice di aver scelto Milano".

Nikola Mirotic ha cominciato a giocare a basket a Podgorica alla Joker School dell'ex giocatore Jadran Vujacic, ma già a 14 anni si è trasferito in Spagna per militare nel Real Madrid. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha esordito in prima squadra nel 2008. È rimasto al Real Madrid fino al 2014, venendo nominato Rising Star di EuroLeague nel 2011 e nel 2012. Nel 2013 e nel 2014 è stato inserito nel secondo quintetto All-EuroLeague.

Con il Real Madrid ha vinto il titolo spagnolo nel 2013, la Coppa del Re nel 2012 e nel 2014 e la Supercoppa spagnola nel 2012 e 2013. È stato Mvp del campionato spagnolo nel 2013 e della Coppa del Re nel 2014. Scelto nei draft Nba del 2011 al primo giro (numero 23) da Houston, è poi stato acquistato dai Chicago Bulls con cui ha debuttato nella stagione 2014/15.

Nei Bulls ha giocato fino al 2018 quando è stato acquistato dai New Orleans Pelicans. Un anno dopo è passato ai Milwaukee Bucks. In Nba è stato primo quintetto di rookie nel 2015 e due volte rookie del mese. Nel 2019 è tornato in Europa per giocare nel Barcellona. In quattro stagioni, ha vinto il titolo spagnolo due volte, nel 2021 e nel 2023.

In entrambe le occasioni è stato nominato Mvp della finale. Ha vinto anche la Coppa del Re nel 2021 e nel 2022, la seconda da Mvp. È stato Mvp del campionato nel 2020. Con il Barcellona è stato primo quintetto All-EuroLeague nel 2021 e nel 2022, secondo quintetto nel 2023. Nel 2022 è stato Mvp della stagione.

Con la Nazionale spagnola ha vinto gli Europei Under 20 nel 2011. Con la Nazionale maggiore ha vinto la medaglia d'oro agli Europei del 2015 e il bronzo alle Olimpiadi di Rio del 2016. È stato quattro volte primo quintetto della Lega spagnola e due volte secondo quintetto. Cinque volte è stato nominato miglior giocatore spagnolo dell'anno.