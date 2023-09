LBA, l'Olimpia Milano assegna i numeri di maglia: Mirotic dice 33

Nikola Mirotic indosserà a Milano il numero 33 come aveva fatto a Barcellona, ma non al Real Madrid e neppure nella NBA. Lo comunica il club attraverso il proprio sito ufficiale. "Indosserò il numero reso leggendario nel basket mondiale da Kareem Abdul-Jabbar e poi Larry Bird".

Maodo Lo ha confermato il numero 0 degli anni dell’Alba Berlino. Alex Poythress aveva sempre giocato con il numero 22 fin dagli anni del college a Kentucky, che però a Milano appartiene da tre stagioni a Devon Hall, così ha ripiegato togliendo una cifra e optando per il numero 2.

Giordano Bortolani aveva il 12 nelle sue ultime esperienze, ma qui appartiene a Billy Baron; quindi, ha eseguito la somma delle cifre e scelto il numero 3. Strategia simile per Diego Flaccadori: aveva il 12 a Trento, ma a Milano ha invertito i numeri e virato sul 21.

Ismael Kamagate a Parigi indossava il numero 8, ma nella Nazionale francese aveva già indossato il numero 14 e così nelle sue esperienze a Denver nella summer league NBA. A Milano il numero 8 è ritirato (Mike D’Antoni, Sandro Gamba). Così giocherà con il 14.

A parte Mirotic, Guglielmo Caruso è l’unico dei nuovi ad aver mantenuto lo stesso numero, il 30.

Gli altri hanno tutti conservato lo stesso numero di maglia dell’anno passato o di quelli precedenti: il 5 per Kevin Pangos, il 7 per Stefano Tonut, il 12 per Billy Baron, il 17 per Pippo Ricci, il 22 per Devon Hall, il 31 per Shavon Shields, il 42 per Kyle Hines, il 77 per Johannes Voigtmann e naturalmente il 9 per Nicolò Melli.

I numeri di maglia dell'Olimpia Milano 2023-2024