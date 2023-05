Olimpia Milano, arriva il mini-abbonamento per i Playoff LBA: prezzi e modalità di acquisto

E’ disponibile da oggi, venerdì 5 maggio, l’ “Olimpia Milano Playoff Pack”. Lo riferisce l'Ufficio Stampa del club tramite il proprio sito ufficiale. Si tratta di un mini abbonamento che consentirà di assistere a Gara 1 e Gara 2 e l' eventuale Gara 5 dei quarti di finale più Gara 1 e 2 della semifinale.

Per tutte queste partite è ovviamente valido l’abbonamento “All-Inclusive”. I “pack” sono acquistabili on-line su olimpiamilano.vivaticket.it, presso i punti vendita VivaTicket e presso la sede sociale del club, al Mediolanum Forum.

I possessori di abbonamento “All-EuroLeague” per la stagione 2022/23 avranno la prelazione sul proprio posto ad una tariffa agevolata fino a martedì 9 Maggio compreso. Dopo quella data tutti i posti non venduti saranno a disposizione.

Per confermare il posto, gli abbonati dovranno selezionare PRELAZIONE al momento dell’acquisto ed inserire il codice “Rinnovo Abb.” presente sull’abbonamento 2022/23 (es. TLITEXxXxxx) oppure il codice “Tran” (la parte alla sinistra del trattino) sempre presente sull’abbonamento 2022/23 (es. TLITEXxXxxx).

L'”Olimpia Milano Playoff Pack” NON comprende l’eventuale Gara 5 di semifinale e le eventuali partite della serie finale, ma varrà come prelazione sull’acquisto del biglietto singolo per tutte queste partite.

L’Olimpia giocherà Gara 1 dei quarti di finale sabato 13 maggio e Gara 2 lunedì 15 maggio, tutte e due al Mediolanum Forum