Olimpia Milano, Mirotic si presenta: "Qui per completare l'opera"

Il montenegrino Nikola Mirotic vuole imitare il connazionale e idolo Dejan Savicevic e vincere a Milano la massima competizione europea per club. Savicevic riuscì nel 1994 a conquistare la Champions League con il Milan, Mirotic si augura di imitarlo 30 anni dopo vincendo l'Eurolega con l'Olimpia 30 volte tricolore.

"Savicevic è una leggenda - spiega Mirotic durante la sua prima conferenza stampa - e io sono un fanatico del calcio. Ci ho giocato fino ai 13 anni, poi sono cresciuto troppo in fretta e ho iniziato con il basket ed è stato amore a prima vista".

La missione è chiara. "Voglio finire a Milano ciò che con Messina non ho finito a Madrid, completare l'opera. Ho perso 6 Final Four nella mia carriera. Io voglio ancora raggiungere i miei sogni, sono motivato, mi sento in forma e spero di vincerle qui con l'allenatore che mi ha fatto esordire. Messina è stato il primo a credere in me, a darmi fiducia quando pensavo solo a sopravvivere in prima squadra e io combatterò per lui".

Mirotic è sorpreso per l'accoglienza riservatagli dai tifosi dell'Olimpia - un centinaio ad attenderlo oggi dopo quelli che l'avevano atteso a Malpensa qualche giorno fa - e nutre molta speranza per la stagione: "Mi piace il trattamento che ho ricevuto, il pubblico ci aiuterà. Quando c'è fermento vuole dire che sta accadendo qualcosa di bello. Abbiamo un roster costruito per vincere, poi servirà un po' di fortuna: vogliamo essere una squadra speciale e costruire momenti speciali. Questa Milano ha tutto e mi piace la pressione di cercare di vincere".