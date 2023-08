LBA, l'Olimpia Milano torna al lavoro: tutto il programma della Preseason

E' fissato per oggi, lunedì 28 agosto, il primo allenamento reale della stagione dell'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano edizione 2023-2024. Anche se, tradizionalmente, a ranghi incompleti. Lo comunica il club dal proprio sito ufficiale.

Il motivo è legato al fatto che cinque giocatori del roster sono impegnati in Coppa del Mondo e ovviamente non saranno disponibili praticamente fino al debutto ufficiale, nella semifinale della Supercoppa, il prossimo 23 settembre a Brescia contro la Virtus Bologna.

A quella gara, l’Olimpia MIlano arriverà con quattro partite e uno scrimmage nelle gambe.

L’Olimpia farà il proprio debutto a Vigevano, come avvenne anche l’anno passato, per affrontare mercoledì 6 settembre la Bertram Tortona, altra squadra impegnata in Supercoppa. La gara è il Memorial Bottacin e il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà destinato alla Fondazione Tog che dal 2011 si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare la paralisi cerebrale infantile.

Sabato 9 settembre alle 18:00 l’Olimpia tornerà in campo a Cagliari nella semifinale del torneo “City of Cagliari” contro l’ASVEL Villeurbanne. Il giorno seguente, giocherà una delle due finali del torneo contro una tra Stella Rossa Belgrado e Dinamo Sassari. Il torneo di Cagliari rappresenterà il primo impegno con avversarie di EuroLeague della stagione.

La settimana seguente, sempre senza i Nazionali, l’Olimpia giocherà prima uno scrimmage a porte chiuse e poi una gara regolare ad Atene contro l’Olympiacos nella serata che celebrerà la carriera di Vassilis Spanoulis. In quella gara, l’Olympiacos ritirerà la maglia numero 7 del grande Spanoulis, attualmente primo realizzatore di sempre in EuroLeague.

Di più non era ipotizzabile fare senza Nicolò Melli, Pippo Ricci, Stefano Tonut, Maodo Lo e Johannes Voigtmann, oltre a Billy Baron che dopo l’operazione al gomito è tornato a Milano ma ovviamente non è al momento utilizzabile se non per lavoro individuale.

La squadra che riprenderà ad allenarsi agli ordini di Coach Ettore Messina, che alla quinta stagione a Milano è anche l’allenatore da più tempo su una panchina di EuroLeague, conterà già sui nuovi arrivi Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Ismael Kamagate, Nikola Mirotic, Alex Poythress.

A questi e ai confermati verranno aggregati in fase di preparazione i giovani Francesco Gravaghi, Samuele Miccoli, Denis Badalau, Francesco Marcucci e il baby Diego Garavaglia, reduce dall’argento europeo Under 16.

Con loro anche la guardia greca Vassilis Mouratos, lo scorso anno al Promitheas in Eurocup, e il centro Ike Udanoh, un veterano del campionato italiano che nelle ultime due stagioni è stato a Strasburgo.

Assente nello staff tecnico anche Peppe Poeta, impegnato con la Nazionale, ci sarà invece il debutto del nuovo membro dello staff, Milan Tomic.