Pronto riscatto dell'Olimpia in Campionato: battuta la storica rivale

Un bella domenica per l'Olimpia Milano che abbatte l' Umana Reyer Venezia nel match valido per l'ottava giornata del Campionato di Serie A UnipolUni, un'Olimpia decisamente in formato Euroleague.

Gli orogranata, di contro, pagano le rotazioni corte causate dal forfait di Spissu, trauma contusivo alla coscia destra e Parks, fuori dal 24 ottobre a causa prima di una lesione muscolare al bicipite femorale e poi a una bronchite.

Ma tutto questo non toglie nulla alla bella e solida prestazione dell'EA7 che torna a vincere in campionato e bissa il successo di giovedì in Euroleague. La crisi sembra alle spalle.

La cronaca

La partita di fatto dura un tempo in cui l'Umana, sfortunata al tiro, prova a limitare le bocche di fuoco dei bi--campioni d'Italia, ma Shields e Hall chiudono rispettivamente con 14 e 12 punti la prima frazione.



La partita di fatto termina verso la metà del terzo quarto quando l'Olimpia raggiunge i 30 punti di vantaggio, il resto è solo garbage-time.



Da Milano gli orogranata voleranno direttamente a Riga per la terza trasferta consecutiva, gara valevole per l'ottava giornata di Eurocup. L'Umana Reyer rimane comunque al secondo posto in classifica con un record positivo di 6-2.

Il tabellino

EA7 Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia 95-72. Progressione parziali: 24-16, 44-28, 74-46, 95-72.

EA7 Olimpia Milano: Lo 4, Bortolani 10, Garavaglia, Melli 5, Kamagate 9, Ricci 3, Flaccadori 5, Hall 19, Caruso 2, Shields 19, Mirotic 12, Voigtmann 7. All. Messina.

Umana Reyer Venezia: Tessitori 7, Casarin 7, De Nicolao 3, O'Connell 5, Janelidze ne, Brooks 5, Simms 11, Wiltjer 14, Iannuzzi, Brown Jr. 11, Tucker 9. All. Spahija.