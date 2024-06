LBA, Olimpia-Virtus: come vedere in tv e in streaming gara 4 della finale Scudetto

La partita che potenzialmente chiude una serie di playoff è storicamente la più dura da vincere. Lo è ancora di più in una serie come questa disputata da due squadre che si equivalgono. Nell’arco di tre gare e 125 minuti giocati l’Olimpia ha segnato sei punti in più di Bologna; se escludiamo il tempo supplementare di Gara 1 invece ne ha segnati cinque in più la Virtus.

Questo dà la misura dell’equilibrio in campo, in una finale in cui i protagonisti sono sempre diversi. Da quando Ettore Messina è il capoallenatore, l’Olimpia è 9-3 nei “close-out games”, ma due volte non ha chiuso i conti proprio affrontando la Virtus (Gara 5 del 2022 e Gara 6 del 2023) a Bologna.

Questa volta proverà a farlo in un Unipol Forum ovviamente tutto esaurito. Gara 3 è stata un’altra partita rispetto alle due gare di Bologna: nessuna delle due formazioni si è impossessata della partita e nessuna ha mai dovuto rimontare davvero. Il massimo vantaggio bolognese è stato di un punto, il massimo vantaggio dell’Olimpia è stato di sette punti.

È vero che Milano ha tentato l’allungo numerose volte sia nel primo che nel secondo tempo, ma Bologna ha sempre risposto fino all’ultimo possesso.

Olimpia Milano-Virtus Bologna: come vederla in tv e in streaming

EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna. Palla a due giovedì 13 giugno, ore 20.30 Mediolanum Forum di Assago. Arbitri: Saverio Lanzarini, Manuel Attard, Guido Giovannetti.