Olimpia Milano, in bacheca il primo trofeo della nuova stagione

L'Olimpia Milano ha vinto il torneo di Cagliari, battendo la Dinamo Sassari con venti punti di scarto, guidando tutta la partita. Lo comunica il club attraverso il proprio sito ufficiale.

Anche stavolta quattro uomini in doppia cifra, oltre ai soliti Poythress, Mirotic e Shields si è aggiunto Devon Hall più un Kevin Pangos in netta crescita, da 12 assist.

Sassari aveva tanti assenti, inclusi tre potenziali starter (Tyree, Bendzius, Charalampopoulos) ma con la stessa squadra aveva battuto la Stella Rossa la sera prima. L'Olimpia aveva in sostanza sette assenti quindi ha ripartito il minutaggio tra tutti tenendo tutti sotto i 23 minuti, falli o non falli.

LA PARTITA

Con la rotazione degli esterni assottigliata dall'indisponibilità di Diego Flaccadori, Coach Messina ha scelto un quintetto extralarge con Mirotic da 3 per tutto il primo tempo tranne l'ultima porzione di quando i falli dei lunghi l'hanno costretto a rivedere i piani (quattro di Kyle Hines nel secondo quarto; tre di Ismael Kamagate; due a testa di Alex Poythress e Willie Caruso).

L'Olimpia ha cercato di usare il mismatch automatico creato da Mirotic contro uno degli esterni di Sassari, fin dal primo possesso. Kevin Pangos ha diretto magistralmente il gioco, rifornendo di palloni i lunghi nelle situazioni di taglio (nove assist nel solo primo tempo, 12 alla fine). L'unico momento di difficoltà è arrivato nella seconda metà del primo quarto con il quintetto di emergenza e Ousmane Diop a imporre la sua fisicità dentro l'area.

L'Olimpia, che aveva segnato 15 punti nei primi cinque minuti, ha subito la rimonta di Sassari. Ma la stessa cosa non è successa nella seconda metà del secondo periodo quando - a dispetto degli enormi problemi di falli - l'Olimpia ha segnato 33 punti cavalcando la coppia Hall (praticamente solo da playmaker)-Bortolani.

In due hanno prodotto 16 punti, con 5/6 dal campo per Devon e un gioco da tre punti completato da Giordano in transizione. All'intervallo il vantaggio è esploso a quota 24 punti, 52-28.

Nikola Mirotic, impiegato quasi solo da ala piccola contro la Dinamo

Il vantaggio accumulato nel primo tempo è rimasto poi inalterato nella ripresa, che è andata a strappi. I falli dei lunghi (usciti sia Hines che Kamagate) hanno condizionato la rotazione ma non l’andamento della gara.

Negli ultimi cinque minuti abbondanti l'Olimpia ha usato quello che restava della propria panchina, con Stojanovic da 4, Caruso da 5 e poi tre piccoli e il 17enne Samuele Miccoli, che ha segnato un canestro da sotto, in campo da guardia accanto a Hall e Bortolani. A Shields è stato consegnato il trofeo di MVP.

L'Olimpia era venuta a Cagliari per proseguire la fase di sviluppo della squadra. Ha giocato due partite spesso in condizioni di emergenza per le assenze, inclusa quella manifestatasi nella prima partita di Flaccadori, e poi per i falli oltre che la stanchezza classica di questo periodo.

Ma è sempre riuscita a soverchiare le avversità giocando tantissimo con il quintetto alto, con Mirotic da ala piccola nominale. Adesso l'Olimpia si prepara ad andare ad Atene, con gli stessi elementi, per omaggiare Vassilis Spanoulis. Affronterà l'Olympiacos venerdì in uno scrimmage e domenica in una gara ufficiale.

Ismael Kamagate converte un passaggio alley-oop

IL TABELLINO

Dinamo Sassari-EA7 Emporio Armani Milano 63-83 (28-52)

Dinamo Sassari: Pisano, Treier 14, Kruslin 2, Whittaker 12, Raspino 2, Gandini 3, Gentile 5, Diop 12, Gombauld 13.

Olimpia Milano: Poythress 15 (5/6, 5/7 tl, 6 r, 3 rec), Bortolani 8 (2/8, 4/4 tl), Pangos 5 (1/1 2pt, 1/5 3pt, 12 a), Stojanovic (0/2), Miccoli 2 (1/2), Kamagate 6 (3/4, 5 r), Hall 14 (4/5 2pt, 2/3 3pt), Caruso 5 (1/2, 3/6 tl, 7 r), Shields 14 (4/7 2pt, 2/3 3pt, 3 a), Mirotic 12 (4/4 2pt, 1/4 3pt, 3 a), Hines 2 (1/2, 4 r).